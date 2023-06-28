«Атлетико» запустил финальное голосование сосьос на выбор клубной эмблемы. Совет директоров единогласно одобрил проведение референдума

«Атлетико» запустил финальное голосование на выбор эмблемы клуба.

Напомним, ранее 44% сосьос «Атлетико» – 61 тысяча из 138 – высказались за возвращение варианта клубной эмблемы до ее модернизации в 2017 году.

В среду, 28 июня, совет директоров «Атлетико» единогласно принял решение запустить обязательное голосование сосьос по вопросу изменения эмблемы клуба.

В решении вопроса могут принимать участие сосьос клуба, зарегистрированные до 10 часов утра 28 июня. Голосование завершится в пятницу, 30 июня, в 14:00.

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