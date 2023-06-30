Иржи Ярошик: «Очень нравилась русская музыка – «Серебро», «Дискотека Авария». Когда было грустно, слушал МакSим, ходил на ее концерты»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ музыка МакSим Футбол

Иржи Ярошик рассказал о любви к МакSим и другой российской музыке.

– У вас русская жена. Она погружала вас в русскую культуру? Книги, фильмы, история.

– Еще до встречи с ней я многим интересовался в России. Считал, что если играю здесь в футбол, то должен жить как россиянин. Учить язык, ходить на концерты, изучать жизнь вокруг. В этом очень помогали ребята из ЦСКА. Кстати, мне очень нравилась русская музыка.

– Кто, например?

– Группа «Серебро», «Дискотека Авария». Диму Билана, естественно, знал. Еще очень нравилась одна певица, которая потом попала в аварию. Забыл имя. У нее такой мягкий голос, ходил на ее концерты и в Москве, и в Самаре.

– Может, вы про певицу МакSим?

– Да, точно. У нее такие песни, что когда мне было грустно, слушал ее. Это помогало. Было бы здорово сходить на ее концерт, если она еще выступает.

– Кстати, одна из песен МакSим – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

– О, ну тогда ее слушать не буду (смеется). А что за песня?

– «Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног». Ее на финале Кубка пели всем стадионом в 2022‑м.

– Так это моя самая любимая песня! Должно быть, это была сказка в плане атмосферы, – сказал тренер «Оренбурга».

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8 комментариев

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Лучший скаут ЦСКА
Не такому мы тебя учили...
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Вадим flanec
Как болельщик Спартака ничего и никогда не имел против Ярошика. Иржи вполне себе адекват.
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Shadow1882
Журналист реально не знает, откуда в футболе появилась песня Максим(
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6tspey7tb5
После Оренбурга на Спартак нацелился чертяга))))
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Olajuvon
Там такую музыку не слушают - она не настоящая...
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Любитель побеждать
Нормально себе красно-белое ш приписало песню, которую даже не первыми исполнили
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