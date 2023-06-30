Ярошик о задаче «Оренбурга»: «Нелегко будет повторить результат прошлого сезона, но постараюсь быть успешным»

Иржи Ярошик рассказал о задаче «Оренбурга» в новом сезоне и о своем назначении в клуб.

В чемпионате Мир РПЛ-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место.

— Когда на вас вышел «Оренбург»?

— Месяца два назад я говорил с . Он сказал, что есть вариант, при котором уйдет из клуба. И что он рассказал про меня руководству.

Потом была тишина, я поехал отдыхать в Турцию. Тогда снова позвонил Марцел: «Выглядит все так, что я ухожу. Поговори со спортивным директором — Димой [Андреевым]. Они будут рады пригласить тебя». Так все и случилось.

Со многими пообщался перед переходом, все только хвалили «Оренбург». Что там собрана хорошая команда, отличные люди вокруг. Никто не сказал ничего плохого. Меня это приятно удивило. Плюс важно, что «Оренбург» играл в футбол, который мне нравится.

— За счет чего клуб так круто выступил в прошлом сезоне? Его считают главным открытием.

— Марцел работал в команде три года. Все игроки понимали, как играть, новички‑иностранцы здорово вписались в стиль. Важно, что «Оренбург» был голодным, потому что один раз команду не пустили в РПЛ. Марцел проделал большую работу.

Моя цель? Понимаем, что против нас будут играть иначе. По‑другому готовиться. Конечно, нелегко будет повторить результат прошлого сезона, но постараюсь быть успешным. Это зависит не только от меня, но и от всей команды, — сказал новый главный тренер « ».