Шапи о Сторожуке в «Краснодаре»: «В глаза одно, а за глаза другое. Мужчина должен говорить в лицо, особенно тренер»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Израиль Арсенал Тула Хапоэль Беер-Шева Александр Сторожук Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Магомед-Шапи Сулейманов Мурад Мусаев Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов раскритиковал экс-тренера «Краснодара» Александра Сторожука.

Сулейманов провел сезон-2022/23 в «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды.

– Сторожук сказал в одном из интервью: «Шапи честно говорил, что хочет играть прямо сейчас. Позиция «Краснодара» – если игрок хочет уйти, его отпускают. Думаю, Шапи помог бы по ходу осени, но нужно было подождать – как, например, сделал Ахметов. Для Шапи это было трудно, но я не могу его обвинять». Не жалели потом, что не дождались и ушли в аренду?

– Не жалел. Боролся с «Хапоэлем» за чемпионство, играл в еврокубках против «Вильярреала», «Леха», «Аустрии», чувствовал азарт и интерес. Будь тренер правдивее в определенных вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило – в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Да и Ахметов при Сторожуке особо не играл, если посмотреть статистику. Были матчи, когда он выглядел здорово, но его меняли после перерыва. Или выпускали в следующей игре на две‑три минуты.

– В любой команде мира есть 11 довольных игроков. Остальные не очень довольны. Может, в этом дело?

– Я полностью выполнял программу сборов, не пропустил ни одной тренировки, делал все, что говорили. Мое игровое время определять не мне, но были и нефутбольные, человеческие моменты. Мужчина должен говорить определенные вещи в лицо, а не другим людям. Особенно если он тренер. Я так считаю.

– С Мурадом Мусаевым не было подобного?

– Нет, с Мурадом Олеговичем у меня очень хорошие отношения. Если ему что‑то не нравилось, прямо говорил. Ценю его за это, хотя не всегда попадал в стартовый состав. Терпел и ждал, потому что знал: если в хорошей форме, свой шанс получу. А если в плохой, тренер прямо скажет: «Ты не готов». Правда мотивирует; сказанное за спиной, особенно когда в лицо слышишь другое, разочаровывает, – сказал хавбек «Краснодара».

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10 комментариев

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Алексей Ненахов
Скажи тебе , сразу кулаками махать начнёшь
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ApXuMaHqPuT
Сторожук - хитрый жук🐞
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Сергей Орлов
Ответ Apol
Кто бы говорил, любитель ударов из-под тишка)
Господи, вы в школу ходили вообще?)
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Spaten
Сторожук вам не Вернидуб!
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Faust Doc
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Жил на свете добрый жук,
Старый добрый друг.

Никогда он не ворчал,
Не кричал, не пищал,
Громко крыльями трещал,
Строго ссоры запрещал.

Полюбили мы жука,
Старика, добряка —
Очень уж душа легка
У него, весельчака.

Гы гы гы
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Адекватник
В лиге Изралия 4+4 за сезон - прямо скажем так себе. В РФПЛ при такой игре только вторая восьмерка. Или скамейка первой. Ну, объективно. Можно пробовать дальше по Израилям, Кипрам и Словениям кататься, вопросов нет.
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