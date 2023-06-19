Шапи о Сторожуке в «Краснодаре»: «В глаза одно, а за глаза другое. Мужчина должен говорить в лицо, особенно тренер»

Магомед-Шапи Сулейманов раскритиковал экс-тренера «Краснодара» Александра Сторожука.

провел сезон-2022/23 в «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды.

– Сторожук сказал в одном из интервью: «Шапи честно говорил, что хочет играть прямо сейчас. Позиция «Краснодара» – если игрок хочет уйти, его отпускают. Думаю, Шапи помог бы по ходу осени, но нужно было подождать – как, например, сделал Ахметов. Для Шапи это было трудно, но я не могу его обвинять». Не жалели потом, что не дождались и ушли в аренду?

– Не жалел. Боролся с « » за чемпионство, играл в еврокубках против «Вильярреала», «Леха», «Аустрии», чувствовал азарт и интерес. Будь тренер правдивее в определенных вопросах, может, и остался бы. А так порой выходило – в глаза одно, за глаза другое. Это внутренняя кухня, но мне такое не нравится. Да и при Сторожуке особо не играл, если посмотреть статистику. Были матчи, когда он выглядел здорово, но его меняли после перерыва. Или выпускали в следующей игре на две‑три минуты.

– В любой команде мира есть 11 довольных игроков. Остальные не очень довольны. Может, в этом дело?

– Я полностью выполнял программу сборов, не пропустил ни одной тренировки, делал все, что говорили. Мое игровое время определять не мне, но были и нефутбольные, человеческие моменты. Мужчина должен говорить определенные вещи в лицо, а не другим людям. Особенно если он тренер. Я так считаю.

– С Мурадом Мусаевым не было подобного?

– Нет, с Мурадом Олеговичем у меня очень хорошие отношения. Если ему что‑то не нравилось, прямо говорил. Ценю его за это, хотя не всегда попадал в стартовый состав. Терпел и ждал, потому что знал: если в хорошей форме, свой шанс получу. А если в плохой, тренер прямо скажет: «Ты не готов». Правда мотивирует; сказанное за спиной, особенно когда в лицо слышишь другое, разочаровывает, – сказал хавбек « ».