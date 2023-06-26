«Аль-Ахли» уверен, что подпишет Фирмино на 3 года
«Аль-Ахли» уверен, что сможет договориться с Роберто Фирмино о переходе.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, источники в «Аль-Ахли» убеждены, что нападающий подпишет контракт сроком на три года. У саудовского клуба все готово к закрытию сделки.
Источники описывают переговоры как позитивные. За последние 48 часов они вышли на очень продвинутую стадию.
Отмечается, что перед началом трансферного окна саудовские менеджеры составили список из 20 топ-игроков, которых они хотели бы видеть в своем чемпионате. Фирмино изначально в нем был.
Инсайдер Фабрицио Романо также подтверждает, что «Аль-Ахли» предлагает Фирмино контракт сроком на три года. Медосмотр для форварда запланирован в период со среды по пятницу.
В минувшем сезоне Фирмино, выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач за 1 710 минут в 35 матчах.
Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.
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