«Аль-Ахли» уверен, что подпишет Фирмино на 3 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Ахли» уверен, что сможет договориться с Роберто Фирмино о переходе.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, источники в «Аль-Ахли» убеждены, что нападающий подпишет контракт сроком на три года. У саудовского клуба все готово к закрытию сделки.

Источники описывают переговоры как позитивные. За последние 48 часов они вышли на очень продвинутую стадию.

Отмечается, что перед началом трансферного окна саудовские менеджеры составили список из 20 топ-игроков, которых они хотели бы видеть в своем чемпионате. Фирмино изначально в нем был.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтверждает, что «Аль-Ахли» предлагает Фирмино контракт сроком на три года. Медосмотр для форварда запланирован в период со среды по пятницу.

В минувшем сезоне Фирмино, выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач за 1 710 минут в 35 матчах.

Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

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1 комментарий

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che kaif
Аль Ахли в Египте а это Аль Ахли Джидда
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