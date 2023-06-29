Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии обращался к в начале июня, перед тем как сделать предложение . Португальскому специалисту предлагали зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

Моуринью отклонил предложение « », поскольку он сосредоточен на проекте «Ромы».

Ранее сообщалось, что Аллегри также отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии.