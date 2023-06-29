«Аль-Хилаль» предлагал Моуринью 30 млн евро чистыми за сезон. Жозе отказался саудовцам, он сосредоточен на «Роме»
Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль».
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии обращался к Моуринью в начале июня, перед тем как сделать предложение Массимилиано Аллегри. Португальскому специалисту предлагали зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.
Моуринью отклонил предложение «Аль-Хилаля», поскольку он сосредоточен на проекте «Ромы».
Ранее сообщалось, что Аллегри также отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии.
Чел который постоянно хейтит моура, бегает уже годами по его веткам, будет рассказывать про не хейт)))
Да и плюс он уже ближе к статусу дедушки. А такие люди очень ценят комфорт, в том числе психологический.
Он всю жизнь прожил в Европе: хорошая кухня, алкоголь в свободном доступе, образ и уклад жизни, менталитет. Да и заработал он уже явно неплохо, т.к одних отступных сколько "срубил" уходя из клубов раньше окончания контрактов.
Ну проведёт он 3-5 лет в Саудовской Аравии, а чë ему это даст кроме бабла?
Если ему там не по кайфу жить будет, то это вычеркнутые годы жизни, которых у него не прям уж завались осталось и деньгами это не исправить.
Ну и плюс амбиции всё ещё остались, а переезд в СА - это абсолютно чёткий маркер: ушёл на пенсию.
Судьи испортил сезон, не дав взять ЛЕ и зайти а ЛЧ!
Удачи, надеюсь в след сезоне Рома попадет в ЛЧ❤️