«Аль-Хилаль» предлагал Моуринью 30 млн евро чистыми за сезон. Жозе отказался саудовцам, он сосредоточен на «Роме»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри деньги Футбол

Жозе Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии обращался к Моуринью в начале июня, перед тем как сделать предложение Массимилиано Аллегри. Португальскому специалисту предлагали зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

Моуринью отклонил предложение «Аль-Хилаля», поскольку он сосредоточен на проекте «Ромы».

Ранее сообщалось, что Аллегри также отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии.

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26 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Рома Рома Роман Роман, смысл всей моей жизни
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Не уйдёт, пока не возьмет ЛЧ с Ромой. Человек старой закалки.
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& Co1366
Моур неподражаемый!
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Моуриниста
Ответ Мохнатый55
Это не хейт, а объективная реальность. Достаточно посмотреть на результаты Ромы в Серии А при выжималке.
Объективная реальность такова, что до него она тоже лч не видела, как не видела и финалов еврокубков...

Чел который постоянно хейтит моура, бегает уже годами по его веткам, будет рассказывать про не хейт)))
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QWertY
Ответ Marcus Aurelius Antoninus
Факт, как и факт того, что у Сарри за тот же период 0 трофеев, у Моура 1
Вауу, взял Лигу Конференций. Как круто. Сарри будет играть с этим фактом в ЛЧ со слезами на глазах😂
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Оламаукбери
Прочитал сначала оказался саудовцем)
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Мохнатый55
Ответ Alex8007
Типичный хейтер мессифан, кто бы сомневался
Это не хейт, а объективная реальность. Достаточно посмотреть на результаты Ромы в Серии А при выжималке.
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Alex8007
Ответ Мохнатый55
Бедная Рома. Ещё год без ЛЧ.
Типичный хейтер мессифан, кто бы сомневался
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Моуриниста
Ответ Милан137
Ну и глупый Моур, все равно с Ромой больше ничего кроме ЛК не выиграет впринципе, а так бы мог миллионов 100 себе на пенсию с шейхов срубить 🤦‍♂️ ...
Он всегда говорил что хочет быть ближе с семьей. Для него это важнее.
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Montenegro Serbian
Ответ Милан137
Ну и глупый Моур, все равно с Ромой больше ничего кроме ЛК не выиграет впринципе, а так бы мог миллионов 100 себе на пенсию с шейхов срубить 🤦‍♂️ ...
У него всё нормально может быть с деньгами.
Да и плюс он уже ближе к статусу дедушки. А такие люди очень ценят комфорт, в том числе психологический.
Он всю жизнь прожил в Европе: хорошая кухня, алкоголь в свободном доступе, образ и уклад жизни, менталитет. Да и заработал он уже явно неплохо, т.к одних отступных сколько "срубил" уходя из клубов раньше окончания контрактов.

Ну проведёт он 3-5 лет в Саудовской Аравии, а чë ему это даст кроме бабла?
Если ему там не по кайфу жить будет, то это вычеркнутые годы жизни, которых у него не прям уж завались осталось и деньгами это не исправить.

Ну и плюс амбиции всё ещё остались, а переезд в СА - это абсолютно чёткий маркер: ушёл на пенсию.
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Милан137
Ответ Дядя ТУРА
Я думаю у него достаточно денег на пенсию и не только свою. 100 млн явно у него есть заработанных
Конечно он заработал ещё и больше, просто с Ромой ему реально ловить нечего кроме ЛК, это потолок для Ромы ...
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Дядя ТУРА
Ответ Милан137
Ну и глупый Моур, все равно с Ромой больше ничего кроме ЛК не выиграет впринципе, а так бы мог миллионов 100 себе на пенсию с шейхов срубить 🤦‍♂️ ...
Я думаю у него достаточно денег на пенсию и не только свою. 100 млн явно у него есть заработанных
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Marcus Aurelius Antoninus
Ответ QWertY
Вауу, взял Лигу Конференций. Как круто. Сарри будет играть с этим фактом в ЛЧ со слезами на глазах😂
От конструктива в полемику, понимаю
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BZB
Пусть не переживают, он саудовцев на десерт оставил.
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Моуриниста
Ответ Marcus Aurelius Antoninus
Факт, как и факт того, что у Сарри за тот же период 0 трофеев, у Моура 1
Я бы даже больше сказал, за 15 лет в Серии А еврокубки взял только Моур.
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Marcus Aurelius Antoninus
Ответ QWertY
Мы рассматриваем два подряд 6 места. И это еще повезло, что с Юве сняли очки. Так бы занял 7 место
Факт, как и факт того, что у Сарри за тот же период 0 трофеев, у Моура 1
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Marcus Aurelius Antoninus
Ответ QWertY
🤣🤣🤣ему хотя б попасть в эту ЛЧ, а то только позорится. Тот же Сарри с куда меньшим бюджетом смог это сделать)
Два финала еврокубков подряд, мы конечно не рассматриваем
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Милан137
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Рома Рома Роман Роман, смысл всей моей жизни
Теперь уже Фридкин ...
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Алексей Петров
Йозе Марино , кто это сказал , что за 🤡
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Футбол, хоккей итд
Аллегри отказал, теперь Маур, следующий кандидат на поездку в СА - Нагельсманн?
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Tigo_Volchara93
Красавчик Жозе !
Судьи испортил сезон, не дав взять ЛЕ и зайти а ЛЧ!
Удачи, надеюсь в след сезоне Рома попадет в ЛЧ❤️
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