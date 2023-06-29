Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной. В Саудовской Аравии он будет получать 10 млн евро в год
Жорже Жезуш будет зарабатывать больше всех тренеров сборных в мире.
Как сообщает UOL, 68-летний специалист возглавит команду Саудовской Аравии. В ближайшие дни он подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 млн евро каждый год. В «Фенербахче» в сезоне-2022/23 португалец получил около 7 млн евро.
Сейчас самым высокооплачиваемым тренером сборной является Ханс-Дитер Флик (Германия, 6,5 млн евро).
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