Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной. В Саудовской Аравии он будет получать 10 млн евро в год

Теги Сборная Германии по футболу Фенербахче высшая лига Турция Сборная Саудовской Аравии по футболу рекорды Ханс-Дитер Флик Жорже Жезуш деньги Футбол

Жорже Жезуш будет зарабатывать больше всех тренеров сборных в мире.

Как сообщает UOL, 68-летний специалист возглавит команду Саудовской Аравии. В ближайшие дни он подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 млн евро каждый год. В «Фенербахче» в сезоне-2022/23 португалец получил около 7 млн евро.

Сейчас самым высокооплачиваемым тренером сборной является Ханс-Дитер Флик (Германия, 6,5 млн евро).

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Динар
Интересно, что было бы если б они предложили контракт на 500 миллионов Гвардиоле, смог бы он за 3 года их натренировать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Если бы в 2015 из Бенфики перешёл в топ клуб, очень дааже стал бы топ тренером, а так...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bangura00
Толковый тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий