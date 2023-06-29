Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной. В Саудовской Аравии он будет получать 10 млн евро в год

Жорже Жезуш будет зарабатывать больше всех тренеров сборных в мире.

Как сообщает UOL, 68-летний специалист возглавит команду . В ближайшие дни он подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 млн евро каждый год. В « » в сезоне-2022/23 португалец получил около 7 млн евро.

Сейчас самым высокооплачиваемым тренером сборной является ( , 6,5 млн евро).