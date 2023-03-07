Тренер «Фенербахче» Жезуш: «Севилья» – это «Реал» Лиги Европы. Я проиграл им финал по пенальти, не очень счастливая история»

Тренер « » сравнил «Севилью» с мадридским «Реалом».

Команды встретятся в матче 1/8 финала .

«Да, я проиграл им финал Лиги Европы по пенальти. У меня не очень счастливая история с «Севильей» (в 2014 году «Бенфика» под руководством Жезуша проиграла испанцам в финале турнира – прим. Sports.ru).

Это команда с наибольшим количеством титулов в этом соревновании. « » – это « » Лиги Европы.

Мы постараемся показать, на что способны. Едем к сопернику в гости на первый матч с большой уверенностью», – сказал главный тренер турецкого клуба.