Тренер «Фенербахче» Жезуш: «Севилья» – это «Реал» Лиги Европы. Я проиграл им финал по пенальти, не очень счастливая история»

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Тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш сравнил «Севилью» с мадридским «Реалом».

Команды встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Да, я проиграл им финал Лиги Европы по пенальти. У меня не очень счастливая история с «Севильей» (в 2014 году «Бенфика» под руководством Жезуша проиграла испанцам в финале турнира – прим. Sports.ru).

Это команда с наибольшим количеством титулов в этом соревновании. «Севилья» – это «Реал Мадрид» Лиги Европы.

Мы постараемся показать, на что способны. Едем к сопернику в гости на первый матч с большой уверенностью», – сказал главный тренер турецкого клуба.

2 комментария

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Raul14
"Лучше быть "Реалом" чем борселоной в ЛЕ" поддержали севильцы))
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Cruel Snake
«Севилья» и ЛЕ ♥
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