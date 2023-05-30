Жезушу предложили возглавить сборную Саудовской Аравии. В «Фенербахче» его заменит Тите

Теги Фенербахче высшая лига Турция Сборная Саудовской Аравии по футболу Жорже Жезуш Тите Футбол

Жорже Жезуш может возглавить сборную Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бруно Андраде, Жезуш покинет пост главного тренера «Фенербахче». Сообщается, что португальский специалист получил предложение возглавить сборную Саудовской Аравии.

Также отмечается, что с наибольшей вероятностью Жезуша на посту главного тренера «Фенербахче» заменит Тите. Бразильским специалистом также интересовались «Аль-Хилаль» и «Олимпиакос».

На данный момент «Фенербахче» под руководством Жезуша занимает 2-е место в таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 5 очков.

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