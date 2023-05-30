Жезушу предложили возглавить сборную Саудовской Аравии. В «Фенербахче» его заменит Тите

Жорже Жезуш может возглавить сборную Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бруно Андраде, Жезуш покинет пост главного тренера «Фенербахче». Сообщается, что португальский специалист получил предложение возглавить сборную .

Также отмечается, что с наибольшей вероятностью на посту главного тренера «Фенербахче» заменит . Бразильским специалистом также интересовались «Аль-Хилаль» и «Олимпиакос».

На данный момент « » под руководством Жезуша занимает 2-е место в таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 5 очков.

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