Даниил Денисов о «Спартаке»: «Работаем в нужном направлении. Опыт помогает идти к цели – прекратить гегемонию «Зенита»

Даниил Денисов рассказал о планах прекратить гегемонию «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир .

– Это самый достойный матч «Спартака» с « »?

– Мы все-таки у них и 3:0 выигрывали.

Но, конечно же, очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца. Нам не хватило совсем немного.

– [Ошибка] ?

– Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Мы сейчас работаем в нужном направлении.

Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели – в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», – сказал полузащитник « » .