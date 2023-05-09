Даниил Денисов о «Спартаке»: «Работаем в нужном направлении. Опыт помогает идти к цели – прекратить гегемонию «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Селихов Чемпионат.com Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов рассказал о планах прекратить гегемонию «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

– Это самый достойный матч «Спартака» с «Зенитом»?

– Мы все-таки у них и 3:0 выигрывали.

Но, конечно же, очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца. Нам не хватило совсем немного.

– [Ошибка] Александра Селихова?

– Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Мы сейчас работаем в нужном направлении.

Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели – в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», – сказал полузащитник «Спартака» Денисов.

29 комментариев

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NIK7478
В отдельном матче может быть что угодно.А сейчас, по факту, за 4 тура до финиша отрыв у Зенита от 2-го места = 13 очков!Тут, как говорится, без комментариев.
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Black Phoenix
Пять лет уже Спартачи пытаются гегемонию Зенита прервать, и чёт никак всё. Только кулаками в бессилии сотрясать могут, на судейство пенять и якобы несправедливость вселенского масштаба. А воз и нынче там.
+15
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bevooch
Ответ Black Phoenix
Пять лет уже Спартачи пытаются гегемонию Зенита прервать, и чёт никак всё. Только кулаками в бессилии сотрясать могут, на судейство пенять и якобы несправедливость вселенского масштаба. А воз и нынче там.
Что тебе двадцатилетний Денисов должен отвечать? Что он пять лет не может прервать гегемонию, учитывая, что играть начал с этого сезона в основе?
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сам ГазПром
Ответ bevooch
Что тебе двадцатилетний Денисов должен отвечать? Что он пять лет не может прервать гегемонию, учитывая, что играть начал с этого сезона в основе?
Да чего к Зениту то привязываться? Тут видимо Быстров прав.
Не надо к Зениту цепляться. На пути занять первое место, надо занять первое место, а не Зенит обойти, что то там прервать.
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Геннадий Тёкин
Даниил Денисов рассказал о планах прекратить гегемонию «Зенита»...но я этого не увижу, добавил он.
+6
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Mixet.spb
Какой-то сюр. Лучше бы молчали
+4
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Artem Ka
Я понимаю, Спартак бы 2 стабильно был… чтоб гегемонию прерывать
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Celsius
Вы бы сначала ЦСКА с Ростовом догнали, прекратители тоже мне.
+3
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+3
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Faust Doc
Наверное всю ночь наставление от Заремы получал!
Гы гы гы
+2
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инок
Хочется конечно интриги. Когда команды шли очко в очко и решалось все на финише сезона. Но пока этого нет, к сожалению...
+1
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Konstantin Zorin
Даня, ты б передачи научился отдавать.
+1
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Фантом
Одно непонятно: эти все "прекращающие гегемонию" реально не видят, что "Спартак" в таблице не второй, а четвертый? Да и в последние годы один раз до второго места добрались, ладно бы стабильно его удерживали...
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Jetro-Gibbs
Ответ Mixet.spb
Какой-то сюр. Лучше бы молчали
Да наверняка вырвано из контекста
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ТрактоПоктер
Ответ Пользователь Huawei
Ну как бы последние матчи между Спартаком и Зенитом были на уровне.
На уровне чего?
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Пользователь Huawei
Ответ ТрактоПоктер
На уровне чего?
На одном. Плюс-минус.
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Геннадий Тёкин
Ответ Андрей Петров
Ты не увидишь это точно,как у Булгакова Аннушка уже разбила масло)),а он увидит это тоже факт!
🤣
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юра георгиевский
«Достойно проигранный матч». Самое главное дело в том, что за это не дают ни одного балла в таблицу, а в графике ставят букву «П»(поражение).
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Mixet.spb
Ответ Jetro-Gibbs
Да наверняка вырвано из контекста
Их не будет в тройке. Играют никак.
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Пользователь Huawei
Ответ NIK7478
В отдельном матче может быть что угодно.А сейчас, по факту, за 4 тура до финиша отрыв у Зенита от 2-го места = 13 очков!Тут, как говорится, без комментариев.
Ну как бы последние матчи между Спартаком и Зенитом были на уровне.
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Ramon Mercader
Чтобы приблизиться к Зениту, нужно усилиться. Но тогда такие как Денисов, Дуарте, Маслов и прочие ракетой вылетят из состава.
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Штаны Габора Кирая
Главное чтобы Денисов закрыл Клаудиньо, как в суперкубке!
+2
-2
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Abriel
продолжайте в том же ДухЪе!
+5
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