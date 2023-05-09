Даниил Денисов о «Спартаке»: «Работаем в нужном направлении. Опыт помогает идти к цели – прекратить гегемонию «Зенита»
Даниил Денисов рассказал о планах прекратить гегемонию «Зенита».
«Спартак» уступил «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
– Это самый достойный матч «Спартака» с «Зенитом»?
– Мы все-таки у них и 3:0 выигрывали.
Но, конечно же, очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца. Нам не хватило совсем немного.
– [Ошибка] Александра Селихова?
– Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Мы сейчас работаем в нужном направлении.
Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели – в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», – сказал полузащитник «Спартака» Денисов.
Не надо к Зениту цепляться. На пути занять первое место, надо занять первое место, а не Зенит обойти, что то там прервать.
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