Олег Иванов о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Жалуются, что мата многовато, но русского человека этим не напугаешь. С чувством юмора и у Леонида Викторовича, и у Артема все в порядке»

Теги Локомотив Артем Дзюба Олег Иванов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань контент Футбол

Олегу Иванову нравится юмор на ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.

Бывший тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

«Весной Артем успел проявить себя не только на поле, но и в шоу-бизнесе — имею в виду совместную программу со Слуцким. Отзывы о ней противоречивые. Кому-то нравится, кто-то не в восторге. Жалуются, что мата многовато. Но русского человека этим не напугаешь.

Я с интересом посмотрел несколько выпусков, посмеялся. Лишний раз убедился, что с чувством юмора и у Леонида Викторовича, и у Артема все в порядке. Участие в шоу совершенно не мешает Дзюбе хорошо играть в футбол. Это главное», – написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».

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2 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Мата многовато, юмора маловато, а то и вовсе нет.
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