Саа о Гризманне в «МЮ»: «Это был бы умный ход. Если в ЛЧ хочешь далеко пройти, такие игроки нужны»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Уэйн Руни премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антуан Гризманн Футбол

Луи Саа считает Антуана Гризманна подходящим «Манчестер Юнайтед» игроком.

– Сообщалось, что у Гризманна прописаны отступные в размере 21,5 млн фунтов. Пускай ему 32 года, но его талант очевиден. Как вы считаете, стоит ли вашему бывшему клубу рассмотреть такой вариант?

– Это был бы умный ход, потому что Антуан по-прежнему входит в число игроков, лучше всех умеющих играть в чужой штрафной. Он способен подстроить свою игру так, как это делал Руни в конце карьеры.

Антуан все еще очень выносливый, он хочет выигрывать трофеи, у него большой опыт выступлений за крупные команды, которые борются за важнейшие трофеи.

Вам нужны такие футболисты, особенно если вы хотите далеко пройти в Лиге чемпионов. Так что плюсов от подписания Гризманна много, но пока это лишь рассуждения, – сказал бывший форвард «МЮ».

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10 комментариев

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QWertY
Ответ Ман Сити
А почему нет, Бруна невидимка в топ матчах, с ним никогда мешок не выиграет трофеи
Бруно против Сити и Арсенала в этом сезоне: 1+2 гп. Манс, неужели ты не считаешь гуннерят и голубых топами?)
+8
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deadjoker
А куда его ставить? Не сажать же бруну на банку
+1
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noti22
Ну что-то Барселоне он не особо помог далеко пройти в ЛЧ. Да и с Атлетико давно не помогал. Если МЮ купит всю сборную Франции, то Гризманн может быть и будет тащить в ЛЧ
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Vatikan
Зачем мю этот розововолосый. Только от одного избавились
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llolishe
Будем обьективны-вы Монта месяц не можете уговорить перейти в МЮшок - какой Гризманн?
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Независимый эксперт
Им надо было брать Гризмана из Барсы 2 года назад, столько времени приглядывались. Смысл брать более устаревшую версию?
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