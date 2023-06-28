Саа о Гризманне в «МЮ»: «Это был бы умный ход. Если в ЛЧ хочешь далеко пройти, такие игроки нужны»
Луи Саа считает Антуана Гризманна подходящим «Манчестер Юнайтед» игроком.
– Сообщалось, что у Гризманна прописаны отступные в размере 21,5 млн фунтов. Пускай ему 32 года, но его талант очевиден. Как вы считаете, стоит ли вашему бывшему клубу рассмотреть такой вариант?
– Это был бы умный ход, потому что Антуан по-прежнему входит в число игроков, лучше всех умеющих играть в чужой штрафной. Он способен подстроить свою игру так, как это делал Руни в конце карьеры.
Антуан все еще очень выносливый, он хочет выигрывать трофеи, у него большой опыт выступлений за крупные команды, которые борются за важнейшие трофеи.
Вам нужны такие футболисты, особенно если вы хотите далеко пройти в Лиге чемпионов. Так что плюсов от подписания Гризманна много, но пока это лишь рассуждения, – сказал бывший форвард «МЮ».
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