Саа считает сезон «МЮ» успешным: «Лига Европы – большее достижение, чем Кубок лиги, но ее надо переименовать в Кубок «Севильи»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Футбол

Луи Саа поделился мнением о сезоне «Манчестер Юнайтед».

– Если «Манчестер Юнайтед» не сумеет выиграть Кубок Англии, считаете ли вы, что победа в Кубке лиги и попадание в топ-4 АПЛ будут считаться успешным сезоном?

– Да. Мы все разочарованы, поскольку победа в Лиге Европы, возможно, является большим достижением, чем Кубок лиги. Лигу Европы следует переименовать в Кубок «Севильи», они очень хороши в этом турнире!

Мы все равно можем признать рост «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне: они некоторое время были далеко от вершины, но сейчас их игра намного лучше, и они играют с большей стабильностью, чем в последние годы.

Это уже отличный сезон, и мы обрели уверенность, которую можно укрепить в следующем сезоне. Это светлое будущее для клуба, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев

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Андрей Хенто
Да у команды хотя бы появилась структура и хоть какая-то мысль в игре. Провели отличные трансферы, Каземиро зацементировал центр поля, что позволило Бруну вновь больше уделять время и не часто опускаться назад. Конечно еще Тен Хагу предстоит много работы, особенно нужно избавляться от пассажиров, коих в Юнайтед слишком много. Из-за того, что просто некем усилить игру с замены, практически не проводится ротация, отсюда и повреждения у лидеров команды в самом важном отрезке сезона.
+4
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Кулёс
Ответ Seoul Candy
ЛЧ в кубок МАДРИДА ?
судейского πедрида)
не ошибайся больше.
+5
-4
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