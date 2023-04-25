Саа считает сезон «МЮ» успешным: «Лига Европы – большее достижение, чем Кубок лиги, но ее надо переименовать в Кубок «Севильи»
Луи Саа поделился мнением о сезоне «Манчестер Юнайтед».
– Если «Манчестер Юнайтед» не сумеет выиграть Кубок Англии, считаете ли вы, что победа в Кубке лиги и попадание в топ-4 АПЛ будут считаться успешным сезоном?
– Да. Мы все разочарованы, поскольку победа в Лиге Европы, возможно, является большим достижением, чем Кубок лиги. Лигу Европы следует переименовать в Кубок «Севильи», они очень хороши в этом турнире!
Мы все равно можем признать рост «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне: они некоторое время были далеко от вершины, но сейчас их игра намного лучше, и они играют с большей стабильностью, чем в последние годы.
Это уже отличный сезон, и мы обрели уверенность, которую можно укрепить в следующем сезоне. Это светлое будущее для клуба, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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