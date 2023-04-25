Луи Саа поделился мнением о сезоне «Манчестер Юнайтед».

– Если «Манчестер Юнайтед» не сумеет выиграть , считаете ли вы, что победа в Кубке лиги и попадание в топ-4 будут считаться успешным сезоном?

– Да. Мы все разочарованы, поскольку победа в , возможно, является большим достижением, чем Кубок лиги. Лигу Европы следует переименовать в Кубок «Севильи», они очень хороши в этом турнире!

Мы все равно можем признать рост «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне: они некоторое время были далеко от вершины, но сейчас их игра намного лучше, и они играют с большей стабильностью, чем в последние годы.

Это уже отличный сезон, и мы обрели уверенность, которую можно укрепить в следующем сезоне. Это светлое будущее для клуба, – сказал экс-форвард « ».

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