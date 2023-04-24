«Атлетико» в сине-белой форме к 120-летию клуба сыграет против «Мальорки»

«Атлетико» сыграет в ретроформе к 120-летию клуба в матче Ла Лиги.

26 апреля исполняется 120 лет со дня основания «Атлетико». В этот день клуб из Мадрида сыграет в матче 31-го тура против «Мальорки».

К юбилею клуба был выпущен комплект формы в синем и белом цветах и с первой эмблемой на груди.

Этот комплект вдохновлен формой, в которой «Атлетико» сыграл первый матч в истории клуба.

« » сыграет в этой форме с «Мальоркой».

Фото: atleticodemadrid.com

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