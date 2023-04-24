«Атлетико» в сине-белой форме к 120-летию клуба сыграет против «Мальорки»
«Атлетико» сыграет в ретроформе к 120-летию клуба в матче Ла Лиги.
26 апреля исполняется 120 лет со дня основания «Атлетико». В этот день клуб из Мадрида сыграет в матче 31-го тура Ла Лиги против «Мальорки».
К юбилею клуба был выпущен комплект формы в синем и белом цветах и с первой эмблемой на груди.
Этот комплект вдохновлен формой, в которой «Атлетико» сыграл первый матч в истории клуба.
«Атлетико» сыграет в этой форме с «Мальоркой».
Фото: atleticodemadrid.com
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
11 комментариев