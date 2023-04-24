«Атлетико» в сине-белой форме к 120-летию клуба сыграет против «Мальорки»

Теги Атлетико Мальорка Ла Лига игровая форма стиль Футбол

«Атлетико» сыграет в ретроформе к 120-летию клуба в матче Ла Лиги.

26 апреля исполняется 120 лет со дня основания «Атлетико». В этот день клуб из Мадрида сыграет в матче 31-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

К юбилею клуба был выпущен комплект формы в синем и белом цветах и с первой эмблемой на груди.

Этот комплект вдохновлен формой, в которой «Атлетико» сыграл первый матч в истории клуба.

«Атлетико» сыграет в этой форме с «Мальоркой».

Фото: atleticodemadrid.com

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11 комментариев

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Balt
Атлетико Алавес.
+16
-2
+14
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ЕгориЙ
К этой новости сразу нужно добавлять статью как и почему они стали "матрасниками".
+5
-1
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dobinson
Ответ Владимир Владимирович
Динамо вошёл в чат
скорее Факел Воронеж
+3
0
+3
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Леван Мкртчян
Ответ ЕгориЙ
К этой новости сразу нужно добавлять статью как и почему они стали "матрасниками".
Ньюфаги матрасов , возможно, будут озадачены , что когда-то старшие братья из Бильбао подкидывали ,младшему брату, самую дешевую форму сшитую из ткани для матрасов
+1
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+1
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Андрей Хенто
Ответ Burel
Первый клуб Мадрида. В самой столице больше фанатов, чем у политического проекта, за который топят лишь глорихантеры по всему миру и нет ни одного истинного болельщика
За несколько тысяч километров конечно виднее. За Мадрид болеет треть все страны, что уж говорить про сам город. Но продолжайте писать одно и тоже, от этого ничего не изменится)
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Подлый Интригант
Ответ Андрей Хенто
За несколько тысяч километров конечно виднее. За Мадрид болеет треть все страны, что уж говорить про сам город. Но продолжайте писать одно и тоже, от этого ничего не изменится)
Ага, так же как и за Спартак болеет вся страна😂😂😂
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