«Атлетико» рассмотрит возвращение к старой эмблеме. 61 тысяча сосьос (44%) из 138 высказалась за изменение

Теги Атлетико Ла Лига болельщики игровая форма стиль Футбол

«Атлетико» рассматривает возможность возвращения к старой эмблеме.

Эмблема «Атлетико» была изменена в 2017 году. Согласно заявлению клуба, модернизация была проведена с целью упрощения логотипа и удаления цветов, не характерных для клуба – желтого, зеленого, коричневого и черного. Однако некоторые болельщики остались недовольны изменениями и призывали «Атлетико» вернуться к прежнему логотипу, в связи с чем клуб принял решение вынести вопрос на референдум.

Голосование сосьос клуба длилось с 10:00 24 июня до 18:00 25 июня. Отметим, что голоса воздержавшихся от участия в голосовании автоматически засчитывались в пользу текущей эмблемы. Всего в голосовании приняли участие более 138 тысяч человек, из которых 61 тысяча (44%) высказались в пользу возвращения предыдущей эмблемы «Атлетико».

Сообщается, что по итогам голосования сосьос будет созван совет директоров «Атлетико», который примет решение об окончательном голосовании по вопросу изменения эмблемы.

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13 комментариев

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Knicks_Fan
Спасибо за фото
+21
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Андрей Ухванов
Картинки новой и старой эмблем:

https://opinionstage-res.cloudinary.com/image/upload/c_lfill,dpr_auto,f_auto,fl_lossy,q_auto:good,w_auto/v1/polls/shydcksfaqarb1iehxaz
+6
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MADJER
То есть 56% за новую эмблему?
+4
-1
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Абдулов Алексей
Ответ MADJER
То есть 56% за новую эмблему?
Нет, там как в России: если не пришёл на выборы, то твой голос автоматически ушёл в пользу ЕР.
+6
-3
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Mega• Battman
Ответ like a boss
Однозначно за старую. Новая бредовая, медведи и деревья синими не бывают и не в той стороне мишка и дерево находятся. Хотя эмблемы 1920-х и 1950-х ещё красивее, там трава-лужайка, что ещё логичнее. Дерево на земле должно расти, а не парить над.
какой же ты узкий человек. школьник получше тебя будет. какая разница какого цвета бывает медведи. это эмблема. ты еще скажи что эмблема ПСЖ не тот потому что Эйфелевая башня красным не бывает. ты еще скажи интера что дракон желтым не бывает. а еще скажи Челси то что лев синим не бывает.
+1
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like a boss
Однозначно за старую. Новая бредовая, медведи и деревья синими не бывают и не в той стороне мишка и дерево находятся.
Хотя эмблемы 1920-х и 1950-х ещё красивее, там трава-лужайка, что ещё логичнее. Дерево на земле должно расти, а не парить над.
+6
-6
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Красная стрела
Старые эмблемы - это отсылка к древним гербам. Современные передельщики пытаются сделать словно на рекламный буклет 🤷🏿‍♂️
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Alvaro Fernandez
У клуба всего 138.477 социос, из них проголосовали только 61.021. Кто голосовал – те за старую эмблему; кто не голосовал – за то, чтобы ничего не менялось
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Roman_ello
Я к новой привык. Она хоть «гладкая» без рубленых углов
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egotech
Ответ Абдулов Алексей
Нет, там как в России: если не пришёл на выборы, то твой голос автоматически ушёл в пользу ЕР.
Так сходи тогда
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Красная стрела
Ответ like a boss
Однозначно за старую. Новая бредовая, медведи и деревья синими не бывают и не в той стороне мишка и дерево находятся. Хотя эмблемы 1920-х и 1950-х ещё красивее, там трава-лужайка, что ещё логичнее. Дерево на земле должно расти, а не парить над.
Видимо для современных мозгов слишком сложно. Им надо видимо что б просто, как у Юве буква или тупо надпись, как у Зенита.
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