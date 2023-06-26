«Атлетико» рассмотрит возвращение к старой эмблеме. 61 тысяча сосьос (44%) из 138 высказалась за изменение

«Атлетико» рассматривает возможность возвращения к старой эмблеме.

Эмблема « » была изменена в 2017 году. Согласно заявлению клуба, модернизация была проведена с целью упрощения логотипа и удаления цветов, не характерных для клуба – желтого, зеленого, коричневого и черного. Однако некоторые болельщики остались недовольны изменениями и призывали «Атлетико» вернуться к прежнему логотипу, в связи с чем клуб принял решение вынести вопрос на референдум.

Голосование сосьос клуба длилось с 10:00 24 июня до 18:00 25 июня. Отметим, что голоса воздержавшихся от участия в голосовании автоматически засчитывались в пользу текущей эмблемы. Всего в голосовании приняли участие более 138 тысяч человек, из которых 61 тысяча (44%) высказались в пользу возвращения предыдущей эмблемы «Атлетико».

Сообщается, что по итогам голосования сосьос будет созван совет директоров «Атлетико», который примет решение об окончательном голосовании по вопросу изменения эмблемы.

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