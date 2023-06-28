«Милан» бесплатно подписал Спортьелло из «Аталанты». Контракт с вратарем – до 2027-го

Теги Милан Аталанта серия А Италия трансферы Марко Спортьелло Футбол

Вратарь Марко Спортьелло перешел в «Милан» из «Аталанты».

1 июля итальянец присоединится к клубу на правах свободного агента. Контракт Спортьелло с «Миланом» будет рассчитан до 30 июня 2027 года.

Вратарь будет выступать за новый клуб под 57-м номером.

Фото: acmilan.com

Спортьелло принадлежал «Аталанте» с 2012 года. С тех пор он трижды уходил в аренду – в «Карпи», «Фиорентину» и «Фрозиноне». Всего за «Аталанту» он провел 137 матчей, в которых пропустил 184 гола.

Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.

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13 комментариев

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Никита Самарин
До Меньяна ему конечно далеко, но как подмена он точно лучше Тэтэрушану.
+18
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Groove
Наконец приличный бэкап будет. На игру румына было больно смотреть.
+11
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Los Galácticos
Добро пожаловать Спортьелло-57
+8
0
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Милан137
Хорошая подмена для Меньяна ...
+3
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Игорь Новиков
Хороший второй номер.
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Алексей Гусев
Ответ Diavolo nero e rosso
4й вратарь! Четвёртый, ...лять!!! Прям крутяк, то что нужно под ЛЧ. Браво, Монкада👏👏👏. Надо в УЕФА новый клуб регистрировать. Итальянский "Шапито-Милан"
Меньян, а кто еще готовый под Серию А?
+1
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+1
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Zenith forever
У меня вопрос немного не по этой инфе, но по теме. Кто знает судьбу легенды Спартака вратаря Романьоли или как там его правильно? Просто интересно.
0
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ya_za_ac_milan
Да хороший вратарь. Если вдруг Меньян опять сломается хоть не страшно. То что Милан в это году занял по очкам пятое место большая заслуга румынского недоразумения
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juneed
Ответ Никита Самарин
До Меньяна ему конечно далеко, но как подмена он точно лучше Тэтэрушану.
Не так и далеко, если не считать лидерские качества, то близкий по уровню.
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Sheldon Cooper
Ответ Zenith forever
У меня вопрос немного не по этой инфе, но по теме. Кто знает судьбу легенды Спартака вратаря Романьоли или как там его правильно? Просто интересно.
в серии С
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Zenith forever
Ответ Sheldon Cooper
в серии С
Спасибо
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