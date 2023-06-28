«Милан» бесплатно подписал Спортьелло из «Аталанты». Контракт с вратарем – до 2027-го

Вратарь Марко Спортьелло перешел в «Милан» из «Аталанты».

1 июля итальянец присоединится к клубу на правах свободного агента. Контракт Спортьелло с « » будет рассчитан до 30 июня 2027 года.

Вратарь будет выступать за новый клуб под 57-м номером.

Фото: acmilan.com

принадлежал «Аталанте» с 2012 года. С тех пор он трижды уходил в аренду – в «Карпи», «Фиорентину» и «Фрозиноне». Всего за «Аталанту» он провел 137 матчей, в которых пропустил 184 гола.

Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.