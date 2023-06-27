«Локомотив» не договорился с «Ахматом» о трансфере Конате. Форвард может перейти в следующем году свободным агентом

Мохамед Конате не перейдет в «Локомотив» этим летом.

По информации «Чемпионата», «Ахмат» и « » не смогли договориться о сумме трансфера – грозненский клуб потребовал за нападающего 4 миллиона евро.

Сообщается, что «Локомотив» планирует подписать Конате следующим летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне забил за « » 11 голов в 24 матчах Мир . Подробная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.