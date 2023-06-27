«Локомотив» не договорился с «Ахматом» о трансфере Конате. Форвард может перейти в следующем году свободным агентом

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Мохамед Конате Чемпионат.com деньги Футбол

Мохамед Конате не перейдет в «Локомотив» этим летом.

По информации «Чемпионата», «Ахмат» и «Локомотив» не смогли договориться о сумме трансфера – грозненский клуб потребовал за нападающего 4 миллиона евро.

Сообщается, что «Локомотив» планирует подписать Конате следующим летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Конате забил за «Ахмат» 11 голов в 24 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.

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4 комментария

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Dmitry Orlov
Ответ Pchelyakov
А зачем он в Локо? Тем более за 4млн.евро 😂
Дзюба как бы не вечен, и надо думать, кем будем играть вместо него.

Ну так 4 миллиона и не стали платить за игрока с годом контракта.
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Pchelyakov
А зачем он в Локо? Тем более за 4млн.евро 😂
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Алекс 777
если изидора сохранят, то годик можно подождать. его и дзюбы хватит. раков не тянет - в аренду,хотел бы посмотреть в основе Никишина
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Dmitry Orlov
Ответ Алекс 777
если изидора сохранят, то годик можно подождать. его и дзюбы хватит. раков не тянет - в аренду,хотел бы посмотреть в основе Никишина
А Ракова за взрослую команду разве выпускали цф?
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