Гендиректор «Ахмата» о Конате: «Продать в Европу не можем, если не выдумывать заумные схемы. В России можем, но предложений нет»

Гендиректор «Ахмата» высказался о возможном переходе форварда Мохамеда Конате.

Агент Дмитрий Селюк ранее сообщил, что к игроку из Буркина-Фасо есть интерес в России и за границей.

– У агента работа такая – говорить и продавать. К этому нужно относиться с пониманием. Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие‑то заумные схемы, то это невозможно.

– А продать в России?

– В России можем. Но предложений не было. Будут – мы их рассмотрим.

– Вы готовы его отпустить?

– Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, – мы это и сделали.

– На усиление никого не рассматриваете?

– Опять же – кого рассматривать? В России те, кто нам нужны, необходимы и другим клубам. За границей мы можем рассматривать только свободных агентов. У нас же еще отключили все скаутские программы. Так что пока все сложно, но ничего страшного, – сказал Ахмет Айдамиров.