Гендиректор «Ахмата» о Конате: «Продать в Европу не можем, если не выдумывать заумные схемы. В России можем, но предложений нет»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Селюк Матч ТВ Ахмед Айдамиров Мохамед Конате Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался о возможном переходе форварда Мохамеда Конате.

Агент Дмитрий Селюк ранее сообщил, что к игроку из Буркина-Фасо есть интерес в России и за границей.

– У агента работа такая – говорить и продавать. К этому нужно относиться с пониманием. Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие‑то заумные схемы, то это невозможно.

– А продать в России?

– В России можем. Но предложений не было. Будут – мы их рассмотрим.

– Вы готовы его отпустить?

– Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, – мы это и сделали.

– На усиление никого не рассматриваете?

– Опять же – кого рассматривать? В России те, кто нам нужны, необходимы и другим клубам. За границей мы можем рассматривать только свободных агентов. У нас же еще отключили все скаутские программы. Так что пока все сложно, но ничего страшного, – сказал Ахмет Айдамиров. 

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4 комментария

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ЦСКА1960
Ну так в Азию продавайте. Вы же хотели в Азию переходить.
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Андрей Кастуев
"Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!"
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Арсен Венгер (копия)
Гендир хотел придумать схему, но мысль застряла в пробке, чуть чуть не доехав
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