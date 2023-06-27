Гендиректор «Ахмата» о Конате: «Продать в Европу не можем, если не выдумывать заумные схемы. В России можем, но предложений нет»
Гендиректор «Ахмата» высказался о возможном переходе форварда Мохамеда Конате.
Агент Дмитрий Селюк ранее сообщил, что к игроку из Буркина-Фасо есть интерес в России и за границей.
– У агента работа такая – говорить и продавать. К этому нужно относиться с пониманием. Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие‑то заумные схемы, то это невозможно.
– А продать в России?
– В России можем. Но предложений не было. Будут – мы их рассмотрим.
– Вы готовы его отпустить?
– Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, – мы это и сделали.
– На усиление никого не рассматриваете?
– Опять же – кого рассматривать? В России те, кто нам нужны, необходимы и другим клубам. За границей мы можем рассматривать только свободных агентов. У нас же еще отключили все скаутские программы. Так что пока все сложно, но ничего страшного, – сказал Ахмет Айдамиров.
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