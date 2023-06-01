«Ахмат» готов продать Конате за 3,5 млн евро. Форварда предложат «Локо», был интерес от «Краснодара»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Дмитрий Селюк Краснодар Мохамед Конате Чемпионат.com Футбол

«Ахмат» готов продать Мохамеда Конате летом не менее чем за 3,5 млн евро.

«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив».

Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», — сообщил «Чемпионату», знакомый с ситуацией.

В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего из Буркина Фасо 11 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Григорий Гашников
в Спартак бы вместо Николсона
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блокад блокадыч
Очень хороший сезон провёл
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Форвардиньо_
это он сбегал из клуба или я путаю?
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