«Ахмат» готов продать Конате за 3,5 млн евро. Форварда предложат «Локо», был интерес от «Краснодара»
«Ахмат» готов продать Мохамеда Конате летом не менее чем за 3,5 млн евро.
«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив».
Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», — сообщил «Чемпионату», знакомый с ситуацией.
В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего из Буркина Фасо 11 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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