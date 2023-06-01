«Ахмат» готов продать Конате за 3,5 млн евро. Форварда предложат «Локо», был интерес от «Краснодара»

«Ахмат» готов продать Мохамеда Конате летом не менее чем за 3,5 млн евро.

«Интерес по Конате обозначал « », но агент игрока пытается устроить трансфер в « ».

Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», — сообщил «Чемпионату», знакомый с ситуацией.

В 24 матчах сезона Мир на счету нападающего из Буркина Фасо 11 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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