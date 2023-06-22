Тюрам отказал «ПСЖ». Форвард интересен «Милану» и «Лейпцигу»

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Милан бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Маркус Тюрам Футбол

Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ».

Парижский клуб интересовался нападающим, стороны несколько раз контактировали в течение последних недель. Однако теперь футболист решил отказать «ПСЖ» и сообщил об этом клубу. 

При выборе Тюрама сыграло роль несколько факторов. Так, француз хотел закрепиться на позиции «девятки», а «ПСЖ», в отличие от других клубов, не мог ему это гарантировать. Отсутствие ясности в отношении спортивного проекта парижан в среднесрочной перспективе также повлияло на решение игрока. 

Сохраняющаяся неопределенность относительно стиля игры нового тренера и невозможность переговоров с ним тоже сыграли свою роль. Футболист не стал соглашаться на переход, не зная точных намерений тренера по отношению к нему.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Милан» и «Лейпциг». Форвард еще не определился с будущим. Напомним, в апреле «Боруссия Менхенгладбах» подтвердила, что Тюрам покинет клуб свободным агентом по окончании сезона.

В прошедшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробная статистика 25-летнего нападающего доступна здесь.

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35 комментариев

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Тимур Гарипов
С головой дружит парень
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Этот Райола хочет денег
Правильно делает, по крайней мере на нынешнем этапе карьеры. Ему нужно постоянное игровое время,развитие, а не протирание лавочки
+18
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Троллейбус
Ответ mutsulhanov@icloud.com
А что в нынешнем Милане ему светит,там полная распродажа идет
где ты увидел полную распродажу? за Тоналли овердохрена денег насыпали шейхи. Леау переподписали, Меньяна не продают ни за какие бабки. Тео, Жиру в команде. не надо ля-ля
+10
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Red_Marlboro_
Молодец Тюрам,не стал губить карьеру в этом недостойном клубе 👏
+4
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Блуждающий странник
Шансы подписать Тюрама усиливаются. Конечно уход Тонали это критично, но если смогут взять несколько хороших свободных агентов, а на деньги с продажи возьмут крепкого опорника и правого вингера, то Милан станет крепче
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Троллейбус
В Милане парню обещают ключевую роль. На деньги от продажи Тоналли - еще двух-трех хороших парней подпишут. Банда будет что надо)
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wowsergio
Интер же вроде хотел его подписать
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Любезный Коссутий
Ответ Чёрный тюльпан
А МЮ не хочет включиться в борьбу за него? Профильного напа до сих пор нет, зато ходят вокруг да около: от Кейна и Осимена отказались, потому что бабок нет, за Хойлуна ценник Аталанта задрала, что тоже не готовы платить. Уже до уровня Уоткинса опустились, когда есть бесплатный Тюрам, которому отсыпать 10-15 млн. бонусом, зарплату тысяч 150 фунтов в неделю и дело в шляпе.
МЮ никого не может подписать - Глейзеры, походу, запрещают трансферы, до момента продажи клуба.
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Луизао фром мексика
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Олег Иванов
Ответ wowsergio
Интер же вроде хотел его подписать
Вот тоже про нерадзурри подумал.Не помешал бы им форвард.Реализацию надо подтягивать.
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Алексей Гусев
Ответ Имя Фамилия
Под Неймаром и Мбаппе.
в тройку ЦНом почему нет?
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Имя Фамилия
Ответ Алексей Гусев
под кем?
Под Неймаром и Мбаппе.
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Алексей Гусев
Ответ Имя Фамилия
Ну так он на банке будет сидеть в ПСЖ, зачем оно ему надо, ПСЖ нужен левоногий нападающий.
под кем?
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Миндовг
Ответ frumkin78
А в чем смысл перехода тогда? Из Самары в Воронеж?
А при чем здесь Самара в Воронеж? Лейпциг постоянно в ЛЧ в плейофф играет, а БМ раз в 5 лет вообще в еврокубки попадает. Это скорее как из Самары в ЦСКА или Спартак
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frumkin78
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лучше выбрать Лейпциг, вместо того чтобы менять чемпионат, в котором отлично освоился, ради Милана, чьё руководство вознамерилось стать на те же рельсы, что и немецкий клуб, – брать, чтобы продать.
А в чем смысл перехода тогда? Из Самары в Воронеж?
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Руслан Селивёрстов
Ответ IvoKarlovic
Что ты несёшь ...
не знаю, что он несёт, но то, что употребляет - догадываюсь
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IvoKarlovic
Ответ Луизао фром мексика
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Что ты несёшь ...
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Reshal Hafizov
Ему нужно в Ливерпуль
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Любезный Коссутий
ждем в Милане
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Чёрный тюльпан
А МЮ не хочет включиться в борьбу за него? Профильного напа до сих пор нет, зато ходят вокруг да около: от Кейна и Осимена отказались, потому что бабок нет, за Хойлуна ценник Аталанта задрала, что тоже не готовы платить. Уже до уровня Уоткинса опустились, когда есть бесплатный Тюрам, которому отсыпать 10-15 млн. бонусом, зарплату тысяч 150 фунтов в неделю и дело в шляпе.
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Oskar 09
красавчик.👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Алексей Гусев
подозреваю АПЛ или ЛЛ будет в итоге... или Юве)))
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Садковский Ян
Красавец, пусть играет в тех клубах, где будет развиваться, а не в этом болоте общекатарского значения
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dr. cage
Красиво разводит катарцев на деньги..

Сейчас они ему посреди Парижа саудовские условия устроят..
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