Тюрам отказал «ПСЖ». Форвард интересен «Милану» и «Лейпцигу»

Маркус Тюрам не перейдет в «ПСЖ».

Парижский клуб интересовался нападающим, стороны несколько раз контактировали в течение последних недель. Однако теперь футболист решил отказать « » и сообщил об этом клубу.

При выборе сыграло роль несколько факторов. Так, француз хотел закрепиться на позиции «девятки», а «ПСЖ», в отличие от других клубов, не мог ему это гарантировать. Отсутствие ясности в отношении спортивного проекта парижан в среднесрочной перспективе также повлияло на решение игрока.

Сохраняющаяся неопределенность относительно стиля игры нового тренера и невозможность переговоров с ним тоже сыграли свою роль. Футболист не стал соглашаться на переход, не зная точных намерений тренера по отношению к нему.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму проявляют «Милан» и «Лейпциг». Форвард еще не определился с будущим. Напомним, в апреле «Боруссия Менхенгладбах» подтвердила, что Тюрам покинет клуб свободным агентом по окончании сезона.

В прошедшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробная статистика 25-летнего нападающего доступна здесь.