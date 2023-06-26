Александр Мостовой: «Если из «Зенита» уйдут бразильцы, «Спартак» приблизится по уровню к нему. Может, хоть так интрига появится»

Александр Мостовой рассказал, как уравнять шансы «Зенита» и «Спартака» в Мир РПЛ.

«Слухи по поводу ухода легионеров « » постоянно муссируются СМИ. Но что-то пока все на месте, никто никуда не ушел.

Посмотрим, как «Зенит» переживет нынешнее лето. Но не думаю, что состав серьезно изменится.

Кстати, там помимо бразильцев очень много хороших игроков. Поэтому команда в любом случае останется в числе лидеров чемпионата.

Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то « » приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», – сказал бывший полузащитник сборной России.