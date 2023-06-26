Александр Мостовой: «Если из «Зенита» уйдут бразильцы, «Спартак» приблизится по уровню к нему. Может, хоть так интрига появится»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Александр Мостовой рассказал, как уравнять шансы «Зенита» и «Спартака» в Мир РПЛ.

«Слухи по поводу ухода легионеров «Зенита» постоянно муссируются СМИ. Но что-то пока все на месте, никто никуда не ушел.

Посмотрим, как «Зенит» переживет нынешнее лето. Но не думаю, что состав серьезно изменится.

Кстати, там помимо бразильцев очень много хороших игроков. Поэтому команда в любом случае останется в числе лидеров чемпионата.

Но если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» приблизится по уровню к петербуржцам. Может, хоть так интрига в борьбе за чемпионство появится», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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30 комментариев

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10ztv
если Семака заменить Мостовым, то интрига появится
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Dark.Babysitter
А если из Спартака уйдут легионеры, то он приблизиться к уровню Факела или Торпедо, например .
Да простят меня болельщики Факела и Торпедо. Ничего против них не имею.
+18
-2
+16
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Олег Св
А если из сборной Бразилии уйдут бразильцы, то к ней подтянется Лихтенштейн
+13
-2
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Виктор Иванович
Если уйдут бразильцы, то это не Спартак приблизится к Зениту, а Зенит опустится ближе к уровню Спартака.
+6
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Зелёный гопник
Влажные мечты болельщиков КБ вслух 😅
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Доктор Верховцев
Снова мантра «уйдут бразильцы».
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Доктор Верховцев
Ответ Клирик
Может пусть лучше придут бразильцы? Условно бразильцы, любые хорошие игроки. В Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо. Так же лучше для всех будет.
Кроме агентов паспортистов.
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Lionel Andres Messi 10
Если Мостовой начнёт ходить на тренерские курсы, он приблизится к заветной бумажке. Но умнее он от этого не станет.
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Циник Петербургский
А новые мантры про Зенит будут? А то эта "если из Зенита уйдут" немного поднадоела ;)
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Доктор Верховцев
Если из Мостового уйдут тараканы, то он приблизится по уровню к человеку. Но тогда он станет неинтересен.
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Северный болельщик
Если
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KOTOV71
Опять 25- ть! Если уйдут бразильцы,если уйдёт Газпром,если ,если...да,и почему именно Спартак " приблизится"? Бразильцы Зенита не дают Спартаку стать Чемпионом? Интересно ,что думают по этому " поводу" например в ЦСКА?! или в Ростове? А в Кубке,тоже " бразильцам Зенита" проиграли?
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Трент Резнор
Если бы у бабушки…
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Спартак Уокер
Если из Спартака уйдут Мозес и Промес то он тоже станет слабее
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glu78
Если всем спринтерам переломать ноги, то могу приблизиться к ним по уровню - добавил «царь»
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Шамиль Аблязов
Тем временем, спартак даже не второй
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Честный контроль
Предлагаю новую мантру.
Если из ФКСМа уйдет Лукойл, клуб окажется в ФНЛ!
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MikGera
Ответ Dark.Babysitter
А если из Спартака уйдут легионеры, то он приблизиться к уровню Факела или Торпедо, например . Да простят меня болельщики Факела и Торпедо. Ничего против них не имею.
Смешно, особенно если посчитать сколько их у Спартака выходило в старте весной
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wlad wasew
Конечно приблизится, как не приблизиться. Тогда уж точно. Цель на сезон. Приблизиться. Если уйдут.
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MrEkolog
типа бразильцы уйдут, и ни кто не придёт?
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Леван Сиукаев
не Спартак приблизится по уровню к петербуржцам,а петербуржцы опустятся на уровне Спартака
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Клирик
Может пусть лучше придут бразильцы? Условно бразильцы, любые хорошие игроки. В Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо. Так же лучше для всех будет.
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vvdimirov
Мостовому плевать на качество российского чемпионата, качество игры команд - лишь бы Спартак стал чемпионом. Почему-то не ищет сам и не требует от российских чиновников, отвечающих за развитие российского , в том числе детского и юношеского футбола, всемерно поднимать уровень российского футбола
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Omega-2
Ответ Честный контроль
Предлагаю новую мантру. Если из ФКСМа уйдет Лукойл, клуб окажется в ФНЛ!
Слишком реалистично для мантры. Надо что-то более спартаковское.
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Гаврила Ардалионович
Саша набрасывает.
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