Чимаев потренировался с Ибрагимовичем: Златан подарил ему футболку «Милана»
Хамзат Чимаев выложил фото со Златаном Ибрагимовичем.
41-летний футболист, завершивший карьеру после сезона 2022/23, потренировался в зале Хамзата Чимаева. После занятия Златан подарил бойцу футболку «Милана».
Чимаев последний раз дрался на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, где задушил Кевина Холланда за две минуты первого раунда.
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