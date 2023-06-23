Чимаев потренировался с Ибрагимовичем: Златан подарил ему футболку «Милана»

Хамзат Чимаев выложил фото со Златаном Ибрагимовичем.

41-летний футболист, завершивший карьеру после сезона 2022/23, потренировался в зале Хамзата Чимаева. После занятия Златан подарил бойцу футболку «Милана».

Чимаев последний раз дрался на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, где задушил Кевина Холланда за две минуты первого раунда.

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