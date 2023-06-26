Фомин о роли пенальтиста «Динамо»: «Месси и Роналду не забивают, все нормально. Я готов, решать тренеру»

Даниил Фомин готов остаться штатным пенальтистом «Динамо» в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Фомин не реализовал пенальти в матчах с ЦСКА в ноябре и с «Сочи» в апреле.

– Ты остаешься главным пенальтистом команды?

– Я готов бить пенальти, а там как решит тренер.

Какие тут могут проблемы? Месси, не забивают пенальти, о чем речь? Все нормально, – сказал полузащитник « ».