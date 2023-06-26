Фомин о роли пенальтиста «Динамо»: «Месси и Роналду не забивают, все нормально. Я готов, решать тренеру»
Даниил Фомин готов остаться штатным пенальтистом «Динамо» в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Фомин не реализовал пенальти в матчах с ЦСКА в ноябре и с «Сочи» в апреле.
– Ты остаешься главным пенальтистом команды?
– Я готов бить пенальти, а там как решит тренер.
Какие тут могут проблемы? Месси, Роналду не забивают пенальти, о чем речь? Все нормально, – сказал полузащитник «Динамо».
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