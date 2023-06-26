Фомин о роли пенальтиста «Динамо»: «Месси и Роналду не забивают, все нормально. Я готов, решать тренеру»

Теги Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Даниил Фомин Матч ТВ Интер Майами Футбол

Даниил Фомин готов остаться штатным пенальтистом «Динамо» в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Фомин не реализовал пенальти в матчах с ЦСКА в ноябре и с «Сочи» в апреле.

– Ты остаешься главным пенальтистом команды?

– Я готов бить пенальти, а там как решит тренер.

Какие тут могут проблемы? Месси, Роналду не забивают пенальти, о чем речь? Все нормально, – сказал полузащитник «Динамо».

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3 комментария

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Pooch
Ответ Сергей Жарковский
Ну и самомнение у парня, где ты, а где Месси и Роналду?!🤣🤡
Ты глупенький? Он просто сказал что ошибаются даже сильнейшие в мире футбола. Где в тексте он сказал что с ними на одном уровне?
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Dmitry Orlov
Ответ Pooch
Ты глупенький? Он просто сказал что ошибаются даже сильнейшие в мире футбола. Где в тексте он сказал что с ними на одном уровне?
Так тут большинство комментаторов такие. Смолову до сих пор предъявляют за "сравнение себя с Джорданом", хотя контекст там был такой же - "даже великие ошибаются, а уж со мной тем более такое может случиться". Но нет, как он посмел.
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