Семак о «Зените» в РПЛ: «Ни о какой монополии речи не идет. В каждом сезоне интересно и трудно играть, соперники навязывают борьбу»
Сергей Семак не считает «Зенит» гегемоном Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд. Питерский клуб завоевал титул досрочно в 27-м туре РПЛ.
– Кто-то из всемирно признанных гуру менеджмента – то ли Карнеги, то ли Якокка – считает, что любая монополия разрушает бизнес. «Зенит» в России – почти монополист, что в турнирной таблице, что на рынке. Найдете встречные аргументы?
– Мы знаем много примеров из других чемпионатов, когда одна команда на протяжении не только пяти сезонов, но и гораздо большего промежутка времени показывает прекрасные результаты. Прежде всего, это свидетельство слаженности работы клуба и тренерского штаба, что в итоге и приводит к качественной игре. Но ни о какой монополии, на мой взгляд, речь не идет.
Нам интересно играть в каждом сезоне. Интересно и трудно. Всегда есть соперники, которые навязывают «Зениту» борьбу. Мы должны держать удар, делать выводы, расти. Ни в коем случае не стоять на месте! – сказал главный тренер «Зенита».
Это сложно назвать виной Семака. Посмотрим, что будет дальше.
Если ЦСКА теряет 10 очков из 12-ти возможных в матчах с НН и Динамо, проигрывает Торпедо - то причем тут Зенит-монополист..
"Монополист" отечественного рынка не может перекупить понравившихся местных игроков, потому что дорого...
Надо, наоборот, в спартак/Локо/ЦСКА приходить и спрашивать - вы там офигели что-ли? Почему Зенит пятый сезон чемпионит?
По логике интервьюирующего журналиста, Зенит должен отпустить сильных игроков, набрать наших поленьев, менять каждый сезон тренера и "быть как все, а то нечестно".
Это как в уличной драке просить бугая на колени встать, чтобы было удобнее его в голову пинать, а то не допрыгнуть.
Да не будет такого никогда.
2.Не наказали зачинщика драки Промеса
3.Не наказали КБ за расизм в адрес вратаря сборной
4.Ноаый календарь под Спартак сделали.
5.Зенит-чемпион!