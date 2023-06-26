Семак о «Зените» в РПЛ: «Ни о какой монополии речи не идет. В каждом сезоне интересно и трудно играть, соперники навязывают борьбу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак не считает «Зенит» гегемоном Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд. Питерский клуб завоевал титул досрочно в 27-м туре РПЛ.

– Кто-то из всемирно признанных гуру менеджмента – то ли Карнеги, то ли Якокка – считает, что любая монополия разрушает бизнес. «Зенит» в России – почти монополист, что в турнирной таблице, что на рынке. Найдете встречные аргументы?

– Мы знаем много примеров из других чемпионатов, когда одна команда на протяжении не только пяти сезонов, но и гораздо большего промежутка времени показывает прекрасные результаты. Прежде всего, это свидетельство слаженности работы клуба и тренерского штаба, что в итоге и приводит к качественной игре. Но ни о какой монополии, на мой взгляд, речь не идет.

Нам интересно играть в каждом сезоне. Интересно и трудно. Всегда есть соперники, которые навязывают «Зениту» борьбу. Мы должны держать удар, делать выводы, расти. Ни в коем случае не стоять на месте! – сказал главный тренер «Зенита».

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19 комментариев

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goshforever
Кмк, сложившаяся пятилетняя монополия Зенита имеет истоки в первую очередь в провале конкурентов. Рубин отправился в пердив, Спартак с Заремой дошел до ручки, Локомотив устроил "немецкий" эксперимент, в ЦСКА были свои странности до Федотова.
Это сложно назвать виной Семака. Посмотрим, что будет дальше.
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Петроград
Ответ Spiker1606
С таким админресурсом у Юрия Георгиевского результаты лучше были бы, чем у Семака.
С каким "таким"? Можно топ-5 административных решений в пользу Зенита за последние 5 лет?
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юра георгиевский
Зенит уже начал свой путь за третьей звездой. Главный тренер Семак и все спокойны, будет порядок во всём.
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Karel
Да какой Зенит монополист, если в каждой третьей игре очки теряет. Это не так уж и мало. Этим пользоваться надо. А не проигрываь командам, которые на вылет стоят.

Если ЦСКА теряет 10 очков из 12-ти возможных в матчах с НН и Динамо, проигрывает Торпедо - то причем тут Зенит-монополист..
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Kahn01
Ну в данном случае надо себя мотивировать каким-то образом. Потому что разрыв по уровню команд просто колоссальный, к сожалению. Все будут только рады, если ситуация изменится, особенно зрители.
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Петроград
Опять "великолепная" журналистика с "глубокими" вопросами.
"Монополист" отечественного рынка не может перекупить понравившихся местных игроков, потому что дорого...
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ZarvuR2020
Люди вообще знают значение слова "монополия"? То их любимые команды ща ща вот вот борьбу навяжут, а по окончании сезона скулёж. Посмотрим на Локо и ЦСКА в следующем сезоне, у них вроде как менеджмент наладился.
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Мосгорсуд
Серёжа, хорош общественность обманывать)) посмотри на отрыв в очках в последние 4 года))
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Злодей Спб
Почему вопросы c негативным подтекстом задают Зениту, а не клубам РПЛ которые кормят своих болельщиков обещаниями и проваливают сезон за сезоном?

Надо, наоборот, в спартак/Локо/ЦСКА приходить и спрашивать - вы там офигели что-ли? Почему Зенит пятый сезон чемпионит?

По логике интервьюирующего журналиста, Зенит должен отпустить сильных игроков, набрать наших поленьев, менять каждый сезон тренера и "быть как все, а то нечестно".

Это как в уличной драке просить бугая на колени встать, чтобы было удобнее его в голову пинать, а то не допрыгнуть.

Да не будет такого никогда.
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Петроград
Ответ Burel
за 50 тысяч или по звонку сверху
Не пиши мне.
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Nogoi89
Я бы на месте Семака тупо не отвечал бы на такие вопросы. Как он умеет дипломатически уходил бы от них. Это уже явный перебор. Пусть работают на трансферном рынке, берут перспективных ребят из ЛА и из наших команд, не меняют часто курс и тренеров и стараются играть, а не ныть.
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юра георгиевский
Я уже вижу, как через пять сезонов, Зенит получает на свою эмблему третью чемпионскую звезду. Семак очень надежный и порядочный тренер, который доводит всё до конца.
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Дмитрий9779
Ответ Петроград
С каким "таким"? Можно топ-5 административных решений в пользу Зенита за последние 5 лет?
1.Снизили дискву Соболеву
2.Не наказали зачинщика драки Промеса
3.Не наказали КБ за расизм в адрес вратаря сборной
4.Ноаый календарь под Спартак сделали.
5.Зенит-чемпион!
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