Семак о «Зените» в РПЛ: «Ни о какой монополии речи не идет. В каждом сезоне интересно и трудно играть, соперники навязывают борьбу»

Сергей Семак не считает «Зенит» гегемоном Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд. Питерский клуб завоевал титул досрочно в 27-м туре .

– Кто-то из всемирно признанных гуру менеджмента – то ли Карнеги, то ли Якокка – считает, что любая монополия разрушает бизнес. «Зенит» в России – почти монополист, что в турнирной таблице, что на рынке. Найдете встречные аргументы?

– Мы знаем много примеров из других чемпионатов, когда одна команда на протяжении не только пяти сезонов, но и гораздо большего промежутка времени показывает прекрасные результаты. Прежде всего, это свидетельство слаженности работы клуба и тренерского штаба, что в итоге и приводит к качественной игре. Но ни о какой монополии, на мой взгляд, речь не идет.

Нам интересно играть в каждом сезоне. Интересно и трудно. Всегда есть соперники, которые навязывают «Зениту» борьбу. Мы должны держать удар, делать выводы, расти. Ни в коем случае не стоять на месте! – сказал главный тренер « ».