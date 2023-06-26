Сергей Семак: «Спорт стал оружием, которое используют в корыстных целях, хотя он вне политики. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливать войны»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Политика Футбол

Сергей Семак недоволен использованием спорта в качестве инструмента политического давления.

– Футбол называют «самым мирным оружием планеты». Есть уверенность в том, что мощь этого оружия имеет реальное значение? Может, так победим – с помощью мяча, а не ракет?

– Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях.

Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счет таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе, – сказал главный тренер «Зенита».

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12 комментариев

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Евгений Цыбулин
Сам-то веришь,в сказанное?)
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mediaboss22
наивно в 2023 , но в целом правда. всем мира
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Фарид Харисов
Спорт вне политики — это физкультура.

А профессиональный спорт — это фармацевтика, это стадионы, это ресурсы, деньги, капитал! Разве это всё не политика?

Спорт вне политики — позиция идеалиста. Материальная составляющая показывает, что это:

1. Инструмент отвлечения народа от проблем
2. Инструмент отвлечения народа от классовой борьбы
3. Инструмент, чтобы показать мощность государства (большие стадионы, топовые чемпионаты, спортсмены медалисты) другим государствам и собственному народу
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Nick Crosier
Жаль,что в то время когда Адольф начал свое дело,не было Лукашенко. Он бы ему все объяснил.
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Билли Херрингтон
Ответ Фарид Харисов
Спорт вне политики — это физкультура. А профессиональный спорт — это фармацевтика, это стадионы, это ресурсы, деньги, капитал! Разве это всё не политика? Спорт вне политики — позиция идеалиста. Материальная составляющая показывает, что это: 1. Инструмент отвлечения народа от проблем 2. Инструмент отвлечения народа от классовой борьбы 3. Инструмент, чтобы показать мощность государства (большие стадионы, топовые чемпионаты, спортсмены медалисты) другим государствам и собственному народу
Спорт слишком широкое понятие, чтобы так узко его характеризовать. В разных социумах, иерархиях и строях спорт может быть разным. Где-то то, что ты перечислил, а где-то бизнес, максимально оторванный от государства. Конкретно Олимпиады наверное во всех странах, особенно в тех, которые считают себя державами и пытаются в конкуренцию с другими державами, да, это своего рода инструмент. А вот сравнить внутренние чемпионаты по футболу, везде уже совсем другая картина. В любом случае, чем меньше государства и чем больше бизнеса и конкурентной среды, тем лучше для всех
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Artur Pokachevski
выступи против айди, будь вне политики))
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Антон Bratishchev
Ответ Зубы Дзюбы
Так может он ЗА. Еще помнит креслопад в Лужниках и махач в Раменском
Дети файера принесут
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