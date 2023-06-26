Сергей Семак: «Спорт стал оружием, которое используют в корыстных целях, хотя он вне политики. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливать войны»
Сергей Семак недоволен использованием спорта в качестве инструмента политического давления.
– Футбол называют «самым мирным оружием планеты». Есть уверенность в том, что мощь этого оружия имеет реальное значение? Может, так победим – с помощью мяча, а не ракет?
– Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях.
Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счет таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе, – сказал главный тренер «Зенита».
А профессиональный спорт — это фармацевтика, это стадионы, это ресурсы, деньги, капитал! Разве это всё не политика?
Спорт вне политики — позиция идеалиста. Материальная составляющая показывает, что это:
1. Инструмент отвлечения народа от проблем
2. Инструмент отвлечения народа от классовой борьбы
3. Инструмент, чтобы показать мощность государства (большие стадионы, топовые чемпионаты, спортсмены медалисты) другим государствам и собственному народу