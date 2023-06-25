Семак о равных бюджетах клубов РПЛ: «Не представляю на практике: один пул спонсоров? А как же традиции, компании, которые переживают за команду, вкладывают деньги?»
Сергей Семак выступил против уравнения стартовых бюджетов для клубов Мир РПЛ.
– Есть еще такая идея – во имя прекрасного будущего, справедливости и повышения уровня конкуренции: на некоей новой точке отсчета принимаются равные стартовые бюджеты для всех команд РПЛ с дальнейшим распределением бонусов в зависимости от занятых мест. Это и для тренеров совершенно новое конкурентное поле, поле более или менее равных возможностей. Полная ерунда или есть тут зерно?
– Гипотетически зерно есть. Но я не представляю, как это может выглядеть на практике. В виде одного пула спонсоров, который будет содержать все команды? А как же традиции, компании, которые переживают за ту или иную команду, вкладывают деньги?
То, о чем вы говорите, сделать, наверно, очень сложно – объединить все в одну систему, которая генерировала бы деньги и распределяла в равной степени между клубами. Которым, опять же, тоже нужна заинтересованность. Значит, надо платить больше тем, кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех, – сказал главный тренер «Зенита».
Семак о реформах РПЛ: «Для чего? Чтобы нарушить несуществующую монополию – не соглашусь. Кубковая система на выбывание не подходит для футбола»
Нет, не слышал
У нас традиции
Чем это закончилось для коммунистов и Шарика знают все.
ну как бы, это и называется... призовые
Ну и смешно наблюдать за очередным переводом стрелок от газпромовских. Конечно, равных возможностей не будет никогда, таковы правила рынка. Но большего неравенства, чем между Зенитом и всеми остальными, не было никогда. Вот и поднимается вопрос
У Москвы денег меньше?Не смешите народ.
В США и Старой Европе левые идеи все сильнее овладевают умами, к сожалению …
Можно сделать общий пул спонсоров и платить из него равные суммы.
При этом деньги от ТВ трансляций в конце сезона делить исходя из занятых мест.
Финансирование на душу населения города в Москве точно такое же, как в Петербурге, и уж никак не Газпром и не Зенит виноваты в том, что в Москве развелось футбольных клубов, как собак нерезаных.
Правда тогда легионеры совсем закончатся скорее всего, ибо для них зарплаты рпл это конкурентное преимущество