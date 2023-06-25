Семак о равных бюджетах клубов РПЛ: «Не представляю на практике: один пул спонсоров? А как же традиции, компании, которые переживают за команду, вкладывают деньги?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия бизнес Газпром деньги Футбол

Сергей Семак выступил против уравнения стартовых бюджетов для клубов Мир РПЛ.

– Есть еще такая идея – во имя прекрасного будущего, справедливости и повышения уровня конкуренции: на некоей новой точке отсчета принимаются равные стартовые бюджеты для всех команд РПЛ с дальнейшим распределением бонусов в зависимости от занятых мест. Это и для тренеров совершенно новое конкурентное поле, поле более или менее равных возможностей. Полная ерунда или есть тут зерно?

– Гипотетически зерно есть. Но я не представляю, как это может выглядеть на практике. В виде одного пула спонсоров, который будет содержать все команды? А как же традиции, компании, которые переживают за ту или иную команду, вкладывают деньги?

То, о чем вы говорите, сделать, наверно, очень сложно – объединить все в одну систему, которая генерировала бы деньги и распределяла в равной степени между клубами. Которым, опять же, тоже нужна заинтересованность. Значит, надо платить больше тем, кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о реформах РПЛ: «Для чего? Чтобы нарушить несуществующую монополию – не соглашусь. Кубковая система на выбывание не подходит для футбола»

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32 комментария

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StanK
Равные возможности?
Нет, не слышал
У нас традиции
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg Pepel
В свете ростовско-воронежских событий... как бы ... Продолжите сами. Позорище
Тебе бы на спортс устроиться. Только не возьмут. Там хотя бы за уши притягивают новости к политической повестке. А ты не додумался даже ,что дальше написать. Вот это действительно позорище.
+11
-3
+8
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munhin
Ответ Мост
Какие ещё равные бюджеты? Я на трубе много лет сижу. Тепло пришло в мой дом...
то ли дело нефть с собственного огорода копать ))
+6
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Назар Игорь
Эта идея всеобщего равенства не нова, такое предлагали и коммунисты и Полиграф Полиграфович Шариков.
Чем это закончилось для коммунистов и Шарика знают все.
+9
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igls54
"Взять все, да поделить." Мечта столичных Шариковых
+20
-16
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.ru
надо платить больше тем, кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех...
ну как бы, это и называется... призовые
+6
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Олег Грачёв
Ответ ZarvuR2020
А где есть равные возможности? И почему этот вопрос поднимается, когда немосковская команда берёт чемпионаты?
А при чем тут Московская или немосковская? Или что, у болельщиков ЦСКА, Спартака или Локо есть какая-то солидарность?
Ну и смешно наблюдать за очередным переводом стрелок от газпромовских. Конечно, равных возможностей не будет никогда, таковы правила рынка. Но большего неравенства, чем между Зенитом и всеми остальными, не было никогда. Вот и поднимается вопрос
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IceBear27
Ответ Дмитрий9779
Когда денег у Зенита не было,а москоклубы жировали,всех все устраивало,ни кто не задумывался об уравниловке.А что случилось? У Москвы денег меньше?Не смешите народ.
Это кто надо жировали. А когда жирует Зенит - это жирует не кто надо. Москвичи - они такие)
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denisnor
Это будет ещё одна кормушка для дармоедов
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Дмитрий9779
Когда денег у Зенита не было,а москоклубы жировали,всех все устраивало,ни кто не задумывался об уравниловке.А что случилось?
У Москвы денег меньше?Не смешите народ.
+9
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Ксения Лисенкова
Ответ ruslan_khaibulov
в Уфу бы его засунуть посмотреть на лицемера бы как про традиции пел бы
Пробовали,он их в ЕК вывел.
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ZarvuR2020
Ответ StanK
Равные возможности? Нет, не слышал У нас традиции
А где есть равные возможности? И почему этот вопрос поднимается, когда немосковская команда берёт чемпионаты?
+11
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Виталик Украинский
Хотелки хейтеров Зенита - ваши проблемы. Какие только "справедливые" идеи сейчас попрут из каждого утюга, лишь бы попытаться скинуть команду с пьедестала. Идея бредовая изначально, по заветам Шарикова. Региональные бюджеты не смогут вносить в общий пул средства больше чем они выделяют сейчас на свои клубы. РПЛ не в состоянии в полном объёме финансировать все клубы. Призыв - сделаем все клубы бедными, но равноправными?
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fillma
Эта идея ровно на один сезон. Потом по результатам всем выдадут разные суммы и снова неравенство. А если каждый сезон всем выдавать одинаково, то и смысла не будет бороться
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Эта идея всеобщего равенства не нова, такое предлагали и коммунисты и Полиграф Полиграфович Шариков. Чем это закончилось для коммунистов и Шарика знают все.
Ещё рано подводить итоги !
В США и Старой Европе левые идеи все сильнее овладевают умами, к сожалению …
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Виталик Украинский
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не, ну а что! Газпром РПЛ чемпионат России. Газпром даёт не 300 лямов Зениту, а всем по 20.Вот и посмотрим на гениальный менеджмент Зенита и тренерский гений Семака.
Чета мне интуиция подсказывает, если Локо получит 20 лямов, в РПЛ мы его больше не увидим. И Газпром "не усыновлял" все клубы, чтобы их финансировать. Может эта "честь" достанется РЖД?
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михаил почта
особенно в ,,зените,,частные деньги...воры вкладывают украденое...
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SergScouser
Ответ .ru
надо платить больше тем, кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех... ну как бы, это и называется... призовые
Одно другому не мешает.
Можно сделать общий пул спонсоров и платить из него равные суммы.
При этом деньги от ТВ трансляций в конце сезона делить исходя из занятых мест.
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Митя Танин
Ответ Олег Грачёв
А при чем тут Московская или немосковская? Или что, у болельщиков ЦСКА, Спартака или Локо есть какая-то солидарность? Ну и смешно наблюдать за очередным переводом стрелок от газпромовских. Конечно, равных возможностей не будет никогда, таковы правила рынка. Но большего неравенства, чем между Зенитом и всеми остальными, не было никогда. Вот и поднимается вопрос
Вы лукавите, такое неравенство было в девяностые, когда был Спартак и все остальные.
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Celsius
То есть владельцам футбольных клубов (Газпрому, Лукойлу и пр.) предлагают стать просто дойными коровами - они будут только давать деньги, а тратить их будут совершенно другие люди и исключительно по собственному усмотрению. На такие условия никакой уважающий себя бизнесмен не согласится, спонсоры просто уйдут из футбола и на этом вся затея закончится.
Финансирование на душу населения города в Москве точно такое же, как в Петербурге, и уж никак не Газпром и не Зенит виноваты в том, что в Москве развелось футбольных клубов, как собак нерезаных.
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Зубы Дзюбы
В текущие времена потолок зарплат не помешал бы. С учётом госфинансирования.
Правда тогда легионеры совсем закончатся скорее всего, ибо для них зарплаты рпл это конкурентное преимущество
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MstAndreev
Идея хороша ровно до первых призовых. А дальше будет еще хуже)
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Mihail0910
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