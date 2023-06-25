Семак о равных бюджетах клубов РПЛ: «Не представляю на практике: один пул спонсоров? А как же традиции, компании, которые переживают за команду, вкладывают деньги?»

Сергей Семак выступил против уравнения стартовых бюджетов для клубов Мир РПЛ.

– Есть еще такая идея – во имя прекрасного будущего, справедливости и повышения уровня конкуренции: на некоей новой точке отсчета принимаются равные стартовые бюджеты для всех команд РПЛ с дальнейшим распределением бонусов в зависимости от занятых мест. Это и для тренеров совершенно новое конкурентное поле, поле более или менее равных возможностей. Полная ерунда или есть тут зерно?

– Гипотетически зерно есть. Но я не представляю, как это может выглядеть на практике. В виде одного пула спонсоров, который будет содержать все команды? А как же традиции, компании, которые переживают за ту или иную команду, вкладывают деньги?

То, о чем вы говорите, сделать, наверно, очень сложно – объединить все в одну систему, которая генерировала бы деньги и распределяла в равной степени между клубами. Которым, опять же, тоже нужна заинтересованность. Значит, надо платить больше тем, кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех, – сказал главный тренер « ».

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