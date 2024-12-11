«Акрон-Академия Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»

4 декабря состоялась защита проектов финалистов конкурса «МАРТ».

Проект создания, реконструкции и эксплуатации футбольно-тренировочной базы Академии – один из лучших проектов в рамках отбора лучших практик создания объектов социальной инфраструктуры с акцентом на государственно-частное партнерство.

4 декабря состоялась защита проектов финалистов конкурса «МАРТ» и оглашение результатов. Представители «Акрон-Академии Коноплева» защищали проект в онлайн-формате, рассказав о текущих и будущих изменениях инфраструктуры.

В мае 2022 года между ГК «Акрон Холдинг» и правительством Самарской областью было заключено концессионное соглашение, в рамках которого уже построен стадион на 520 мест, реконструирован крытый манеж в учебном корпусе Академии, а также активно ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Возможность представлять Самарскую область и собственное учреждение на всероссийском конкурсе – для нас большая честь. Конечно, мы рады, что из 47 проектов, среди которых были, как и спортивные, так и общеобразовательные проекты, нам получилось занять второе место. Благодарим организаторов конкурса и членов жюри за высокую оценку представленной нами работы. Уверены, что реализация планов принесёт огромную пользу будущему поколению спортсменов».

Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» организован Комитетом Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным Экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным Народным Советом и Негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ», – рассказал генеральный директор «Акрон-Академии Коноплева» Помазан.