I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»

Академия ФК «Локомотив» анонсировала турнир по футболу «Путь Будущего».

10 декабря 2024 года во Всемирный день футбола Академия ФК «Локомотив» анонсировала запуск и провела жеребьевку I Всероссийского юношеского турнира по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий страны. Турнир пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже ФК «Локомотив».

В турнире примут участие восемь команд: «Локомотив» (Москва), «Локомотив-Перово» (Москва), «Чертаново» (Москва), ЦСКА (Москва), ФШМ (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Курск).

Условия проведения соревнования: 2 тайма по 25 минут, поле с искусственным покрытием размером 60х45 метров и воротами размером 5х2 метра, состав команды – 7 игроков и вратарь, неограниченное количество замен, включая обратные.

Игра проходит с определением положения «вне игры» мячом 4-го размера, перерыв между таймами 5 минут. В полуфинальных и финальных играх, если в основное время матча победитель не выявлен, то он определяется в серии пенальти – количество бьющих: 5 человек.

17-19 декабря состоятся матчи в группах, 20 декабря – полуфинальные встречи, 21 декабря – финальные игры.

Директор Академии «Локомотива» Дмитрий Балашов и Олимпийский чемпион, старший тренер Академии Александр Бородюк распределили команды по двум группам:

Группа А : «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), ФШМ (Москва), «Авангард» (Курск).

Группа В : «Локомотив-Перово» (Москва), ЦСКА (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва).

Турнир планируется проводить ежегодно, с расширением в будущем состава участников соревнования.

Более подробное расписание и остальную информацию вы сможете найти в сообществе турнира ВКонтакте.