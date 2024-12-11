I Всероссийский юношеский турнир по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже «Локомотива»
10 декабря 2024 года во Всемирный день футбола Академия ФК «Локомотив» анонсировала запуск и провела жеребьевку I Всероссийского юношеского турнира по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения ведущих академий страны. Турнир пройдет с 17 по 21 декабря в футбольном манеже ФК «Локомотив».
В турнире примут участие восемь команд: «Локомотив» (Москва), «Локомотив-Перово» (Москва), «Чертаново» (Москва), ЦСКА (Москва), ФШМ (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Курск).
Условия проведения соревнования: 2 тайма по 25 минут, поле с искусственным покрытием размером 60х45 метров и воротами размером 5х2 метра, состав команды – 7 игроков и вратарь, неограниченное количество замен, включая обратные.
Игра проходит с определением положения «вне игры» мячом 4-го размера, перерыв между таймами 5 минут. В полуфинальных и финальных играх, если в основное время матча победитель не выявлен, то он определяется в серии пенальти – количество бьющих: 5 человек.
17-19 декабря состоятся матчи в группах, 20 декабря – полуфинальные встречи, 21 декабря – финальные игры.
Директор Академии «Локомотива» Дмитрий Балашов и Олимпийский чемпион, старший тренер Академии Александр Бородюк распределили команды по двум группам:
Группа А: «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), ФШМ (Москва), «Авангард» (Курск).
Группа В: «Локомотив-Перово» (Москва), ЦСКА (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва).
Турнир планируется проводить ежегодно, с расширением в будущем состава участников соревнования.
Более подробное расписание и остальную информацию вы сможете найти в сообществе турнира ВКонтакте.
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