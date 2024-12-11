Межконтинентальный кубок. «Ботафого» сыграет с «Пачукой»

«Ботафого» и «Пачука» сыграют в Катаре во 2-м раунде Межконтинентального кубка.

Бразильский клуб участвует в турнире как обладатель Кубка Либертадорес, мексиканский – как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Победитель этой пары на следующем этапе встретится с египетским «Аль-Ахли», победителем Лиги чемпионов Африки.

В финале одну из этих команд ждет встреча с «Реалом», победителем Лиги чемпионов УЕФА.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.