«Челси» не будет использовать «Стэмфорд Бридж» как круглогодичную концертную площадку с продажей алкоголя весь день. Жители соседних домов выступили против

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики стадионы алкоголь и спорт музыка Футбол

«Челси» отказался от идеи использовать «Стэмфорд Бридж» как постоянную концертную площадку.

Как сообщает Daily Mail, после реконструкции клуб планировал использовать стадион в качестве круглогодичной концертной площадки вместимостью в 41 тысячу мест, а также получить лицензию на продаже алкоголя с 10 часов утра до 11 часов вечера.

Однако «Челси» отозвал заявку в совет боро Хаммерсмит и Фулхэм из-за недовольства жителей близлежащих домов. Сообщается, что клуб принял такое решение после консультаций с живущими в домах неподалеку от стадиона людьми. В ответ жители поблагодарили «Челси» за то, что клуб прислушался к их позиции.

«Я просто в восторге от того, как они отреагировали, когда узнали, насколько сильно это повлияет на жизнь каждого.

Нас пригласили в офис, чтобы обсудить все это с нами, а заодно обсудить с нами другие вопросы. Я очень, очень рада», – сказала жительница дома неподалеку от «Стэмфорд Бридж» Трейси Кокс.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
хорошо конечно что челси здоровый с финансовой точки зрения клуб, которому не нужно служить местом бракосочетаний только чтобы срубить лишнюю копейку для покрытия долгов от рычагов.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Не хватает 12 зрительных мест😂 (Шутка про место Челси в таблице АПЛ)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Наконец-то стала понятна цель покупки Челси этим гадом !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Да там местные жители буквально владеют землёй, на которой стоит стадион, если правильно помню. В частности фанаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ DolJun
хорошо конечно что челси здоровый с финансовой точки зрения клуб, которому не нужно служить местом бракосочетаний только чтобы срубить лишнюю копейку для покрытия долгов от рычагов.
а для чего тогда Челси пытался использовать арену для круглогодичных мест для проведения концертов, и продажи алкоголя? 🤣
удивляет твоя попытка выехать на Барсе. чуток притормози Должун, уже не смешно даже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузя Гитарист
Ответ llolishe
Не хватает 12 зрительных мест😂 (Шутка про место Челси в таблице АПЛ)
Шутка - это не твоё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий