«Челси» не будет использовать «Стэмфорд Бридж» как круглогодичную концертную площадку с продажей алкоголя весь день. Жители соседних домов выступили против

«Челси» отказался от идеи использовать «Стэмфорд Бридж» как постоянную концертную площадку.

Как сообщает Daily Mail, после реконструкции клуб планировал использовать стадион в качестве круглогодичной концертной площадки вместимостью в 41 тысячу мест, а также получить лицензию на продаже алкоголя с 10 часов утра до 11 часов вечера.

Однако « » отозвал заявку в совет боро Хаммерсмит и Фулхэм из-за недовольства жителей близлежащих домов. Сообщается, что клуб принял такое решение после консультаций с живущими в домах неподалеку от стадиона людьми. В ответ жители поблагодарили «Челси» за то, что клуб прислушался к их позиции.

«Я просто в восторге от того, как они отреагировали, когда узнали, насколько сильно это повлияет на жизнь каждого.

Нас пригласили в офис, чтобы обсудить все это с нами, а заодно обсудить с нами другие вопросы. Я очень, очень рада», – сказала жительница дома неподалеку от « » Трейси Кокс.