«Рома» продлила с Белотти контракт до 2025-го. У форварда нет голов за 31 матч в Серии А за римлян

«Рома» активировала опцию продления контракта с Андреа Белотти.

Заключенное в 2022 году соглашение было рассчитано на год, но предполагало возможность пролонгации еще на два сезона. Таким образом, теперь договор с форвардом действителен до 2025 года.

После ухода из «Торино» Белотти ни разу не забил в Серии А. За 31 матч в чемпионате в составе римлян он отметился лишь 2 голевыми передачами.

«С точки зрения статистики это был не лучший сезон для меня. Единственный способ изменить ситуацию – работать еще усерднее каждый день.

Для меня многое значило то, что тренер [ ] оценил мои усилия. Он действительно понимал, как я стараюсь помочь команде. Он прирожденный победитель и вдалбливает в нас важность достижения успеха, прививает менталитет победителя. У него с игроками отличное взаимопонимание. Когда вы думаете, что будете выкладываться на 100%, он способен выжать из вас еще 30%. Он способен раздвинуть границы того, что вы можете», – сказал форвард.

Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport