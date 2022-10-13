Моуринью про 1:1 с «Бетисом»: «Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши. Они были ужасны в 1-м тайме»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал игру форвардов против (1:1).

и Андреа Белотти впервые одновременно вышли с первой минуты, но не смогли забить в первом тайме игры 4-го тура . Во втором Белотти сравнял счет в матче.

«Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а еще и в том, как они взаимодействовали.

В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели.

У нас много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлым матчем. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

Впереди еще две игры. Не победим в них – мы вылетели. И это хорошо, ведь наша судьба в наших же руках, а не в чьих-то еще», – сказал Моуринью Sky Sport Italia.

После 4 туров занимает в таблице 3-е место с 4 баллами. У «Бетиса» 10 очков и первое место, вторым на данный момент идет «Лудогорец» (4 очка при 3 играх). ХИК замыкает таблицу с одним баллом.