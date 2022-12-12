Тимбер доволен зимним ЧМ: «Мне понравилось играть в декабре. Стоит повторить, думаю»

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Юрриен Тимбер оценил опыт проведения чемпионата мира зимой.

«Мне понравилось играть на чемпионате мира в ноябре и декабре. Игра в этот период была хороша, в том числе с технической точки зрения.

Помимо идеальной температуры, мы прибыли сюда в оптимальных физических кондициях, потому что не устали, как это обычно бывает в конце сезона. Это было видно по интенсивности – все матчи были довольно быстрыми. И именно поэтому лучшие игроки могли добиться наибольшего успеха.

Я думаю, этот опыт стоит повторить, если представится такая возможность», – цитирует защитника «Аякса» и сборной Нидерландов TMW со ссылкой на La Repubblica.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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