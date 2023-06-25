«Истанбулспор» хотел подписать Лунева, но не смог из-за запросов вратаря по зарплате

«Истанбулспор» интересовался российским вратарем Андреем Луневым.

По данным Sport24, переход не состоялся из-за запросов голкипера по зарплате.

Данную информацию прокомментировал главный тренер турецкого клуба Фатих Текке.

«Да, Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.

Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам – мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате.

Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», – сказал Текке.