«Истанбулспор» хотел подписать Лунева, но не смог из-за запросов вратаря по зарплате

Теги Фатих Текке высшая лига Турция возможные трансферы Андрей Лунев Истанбулспор Футбол

«Истанбулспор» интересовался российским вратарем Андреем Луневым.

По данным Sport24, переход не состоялся из-за запросов голкипера по зарплате.

Данную информацию прокомментировал главный тренер турецкого клуба Фатих Текке.

«Да, Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.

Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам – мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате.

Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», – сказал Текке.

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4 комментария

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voka25
Скорее из-за запросов безумного агента.
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S.A.N.
Лунёву уже не принципиально играть или не играть, важен только контракт.
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Фан Рубина
Человек ищет клуб на пенсионный контракт, чтобы получать деньги и не играть, а вы жмотитесь. Байер, наверное, лучше платил.
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dreamstep
Там наверняка подъемные Луневу и агентские бешеные были запрошены.
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