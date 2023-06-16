Андрей Лунев: «Не уехал бы из «Зенита» – получил бы две медальки. Не жалею. Но не поехал бы в «Байер», если бы знал, что под капитана»

Андрей Лунев не переходил бы в «Байер», если бы знал, что Лукаш Градецки станет капитаном.

– Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею. Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.

– Боишься конкуренции?

– Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, [если] была бы такая ситуация, что ты едешь под капитана, я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал. Все, что ни делается, – к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.

Я могу сказать, что по пониманию футбольных моментов и в игровом плане прибавил. В связи с отсутствием игровой практики нужно просто тонус набрать. Стояла цель туда прийти, показать себя. Там уровень – топ, лучше, может быть, только Англия, – заявил голкипер.