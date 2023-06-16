Андрей Лунев: «Не уехал бы из «Зенита» – получил бы две медальки. Не жалею. Но не поехал бы в «Байер», если бы знал, что под капитана»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Андрей Лунев Лукаш Градецки Матч ТВ Футбол

Андрей Лунев не переходил бы в «Байер», если бы знал, что Лукаш Градецки станет капитаном.

– Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею. Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.

– Боишься конкуренции?

– Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, [если] была бы такая ситуация, что ты едешь под капитана, я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал. Все, что ни делается, – к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.

Я могу сказать, что по пониманию футбольных моментов и в игровом плане прибавил. В связи с отсутствием игровой практики нужно просто тонус набрать. Стояла цель туда прийти, показать себя. Там уровень – топ, лучше, может быть, только Англия, – заявил голкипер.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
А что мешало ему знать это перед переходом?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ Красная стрела
Значит получил повязку уже после прихода Лунева. Тут же написано «станет капитаном», а не «был капитаном»
Ну так то, что Градецки выпадет из основы только при серьезной травме, уже тогда было очевидно.

Увы, Лунев стал очередной жертвой бессмысленной идеи, что "хоть тушкой, хоть чучелом, а ехать надо".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий