«МЮ», «Арсенал» и «Ньюкасл» следят за Кудусом. Хавбек хочет уйти из «Аякса», за него просят 46 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Мохаммед Кудус Футбол

Мохаммед Кудус собирается уйти из «Аякса» ближайшим летом.

Как сообщает The Athletic, полузащитник отказался продлевать еще на год контракт, рассчитанный до 2025-го, и дал амстердамцам понять, что намерен сменить команду.

«Аякс» будет требовать за него около 40 млн фунтов (46 млн евро). Среди клубов, интересующихся 22-летним футболистом сборной Ганы, выделяются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал».

В текущем сезоне Кудус провел 29 матчей в Эредивизи и забил 11 голов – это третий результат в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Naseer Amir
я как фан МЮ хочу чтобы он и Рамуш перешли в МЮ
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Любезный Коссутий
Ответ London.is.blue
Ну тут очевидно - нужно идти в великий Ньюкасл. Иначе не вижу смысла из середняка в середняк переходить.
так он не в синебус же переходит
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Football Forever
Кудус сыроват для игры в АПЛ. Мне кажется тут больше агент накидывает. В условный Фулхэм или Астон Виллу вполне, в борьбе за чемпионство никому не поможет пока. Разве что в потенциале
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Naseer Amir
Куддус и Рамуш лучше чем Рэшфорд и Марсиал
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D-oh!
Видел Кудуса в Аяксе и в сборной на ЧМ - он выделяется своей игрой и там, и там. Что-то в нем есть, не знаю как сформулировать)) Игрок, на которого хочется смотреть.
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Антон Фалафель
Не стоит он таких денег
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gangs
Ответ jexOn
На Чемпионате мира в Катаре неплохо сыграл.
Судить по выступлениям на чм и евро уже не показатель. Апл совсем другая планета.
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jexOn
На Чемпионате мира в Катаре неплохо сыграл.
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red hikkikomori
Почему его сразу вместо Антони не взяли ?
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gninnur esrever*
Конечно же, в Арсенал, чтоб всю жизнь мечтать о трофеях.
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ivannumber1
Ответ Иван Иванов
Аякс - настоящая кузница талантов для больших клубов. В разное время в Аяксе начинали карьеру : Луис Суарес,хунтелаар, Эриксен, Ибрагимович,стекеленбург, недавние примеры: нерес, зиеш,Антони...
Сюда же припиши рекордные трансферы по позициям, Де Лигта, Де Йонга. И это если дальше раскопки не продолжать)
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Иван Иванов
Ответ ivannumber1
Сюда же припиши рекордные трансферы по позициям, Де Лигта, Де Йонга. И это если дальше раскопки не продолжать)
Кстати де лигт очень здорово смотрелся бы в АПЛ,в условном Юнайтед вместо варана , он один из лучших в мире на своей позиции а то все только Ван дейком из ливерпуля восхищаются.
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