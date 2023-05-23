«МЮ», «Арсенал» и «Ньюкасл» следят за Кудусом. Хавбек хочет уйти из «Аякса», за него просят 46 млн евро
Мохаммед Кудус собирается уйти из «Аякса» ближайшим летом.
Как сообщает The Athletic, полузащитник отказался продлевать еще на год контракт, рассчитанный до 2025-го, и дал амстердамцам понять, что намерен сменить команду.
«Аякс» будет требовать за него около 40 млн фунтов (46 млн евро). Среди клубов, интересующихся 22-летним футболистом сборной Ганы, выделяются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал».
В текущем сезоне Кудус провел 29 матчей в Эредивизи и забил 11 голов – это третий результат в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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