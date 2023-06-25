«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет за него 30 млн евро

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«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину.

Клуб из Лиссабона хочет за игрока 30 миллионов евро, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Миланцы уже связывались с представителями Флорентину.

23-летний португалец в минувшем сезоне провел 44 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Ранее он уже уезжал из Португалии – на 2 сезона, которые провел в «Монако» и «Хетафе». 

Отмечается, что в связи с продажей Сандро Тонали в «Ньюкасл» и травмой Исмаэля Бенассера, миланцы хотят подписать двух полузащитников.

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1 комментарий

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Бровь Анчелотти
Легенда ФМа
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