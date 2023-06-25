«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет за него 30 млн евро
«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину.
Клуб из Лиссабона хочет за игрока 30 миллионов евро, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Миланцы уже связывались с представителями Флорентину.
23-летний португалец в минувшем сезоне провел 44 матча во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.
Ранее он уже уезжал из Португалии – на 2 сезона, которые провел в «Монако» и «Хетафе».
Отмечается, что в связи с продажей Сандро Тонали в «Ньюкасл» и травмой Исмаэля Бенассера, миланцы хотят подписать двух полузащитников.
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