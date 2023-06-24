Экс-директор «Ла Масии»: «Ямаль не Месси, но ближе всех к нему. У Ламина врожденный талант, он делает то, чего не делают 19-летние»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Экс-директор академии «Барселоны» сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Он не Лео, но ближе всех к нему. Если он десять раз пробьет по воротам, то в девяти случаях мяч пройдет между штангами.

Он хладнокровно действует в штрафной площади. Он делает то, чего не делают 18-летние и 19-летние футболисты. У него врожденный талант.

Нам нужно проявить осторожность и следить за его окружением, но он станет важным игроком», – сказал Аурели Альтимира в интервью Cadena SER.

15-летний полузащитник дебютировал в Ла Лиге 29 апреля. Его статистику можно изучить здесь.

15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?

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18 комментариев

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kankul777
Теперь лет 20-30 минимум будут сравнивать всех с Месси каждый год, пока не появится очередной уникум.
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corazón blanco
Ответ kankul777
Теперь лет 20-30 минимум будут сравнивать всех с Месси каждый год, пока не появится очередной уникум.
Раньше говорили, вот новый Пеле, потом новый Марадона, а сейчас новый Месси. Это и есть один из признаков величия каждого из них.
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Адилет Асанкожоев
Как бы не стал новым Кркичем/Халиловичем/Фати
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Cearvm
Забавно, что даже в фанатских нарезках на ютубе Ямаля сравнивают лишь с Дембеле)
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red hikkikomori
очередной боян
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Chyngyz Orozaliev
помним Бояна, который был круче Месси в Ла Масии
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iegord
Эту песню в Ла Масии из года в год поют. Про Деулофеу, Кркича, Халиловича, Тельо, Куэнку, Фати. Пока новым Месси так никто и не стал
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psycho
а на выходе какая-нибудь какута получится
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Vanek1411
"Если он десять раз пробьет по воротам, то в девяти случаях мяч пройдет между штангами".

Не, ну это так-то несложно.
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Artuom Batishev
До этого, помнится, был Хави Симонс. Который как раз больше всего по игре напоминал Месси. Потом Фати, теперь Ямаль...
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Salt_017
А как же Фати?
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Кино Музыка
Очередной мигрант с неизвестным годом рождения. Скоро в 10 лет дебютировать будут.
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Blaumerc
Ответ & Co1366
Рано давать такие авансы - сравнивать с Месси. Сколько таких было и где они сейчас.
если прочесть статью, то будет понятно что его не сравнивают, а говорят именно что он не Месси, а просто по потенциалу ближе всех
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
с каких пор фати зовут ямаль?
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DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
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я в моменте
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