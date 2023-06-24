Экс-директор «Ла Масии»: «Ямаль не Месси, но ближе всех к нему. У Ламина врожденный талант, он делает то, чего не делают 19-летние»

Экс-директор академии «Барселоны» сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Он не Лео, но ближе всех к нему. Если он десять раз пробьет по воротам, то в девяти случаях мяч пройдет между штангами.

Он хладнокровно действует в штрафной площади. Он делает то, чего не делают 18-летние и 19-летние футболисты. У него врожденный талант.

Нам нужно проявить осторожность и следить за его окружением, но он станет важным игроком», – сказал Аурели Альтимира в интервью Cadena SER.

15-летний полузащитник дебютировал в 29 апреля. Его статистику можно изучить здесь.

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