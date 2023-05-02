15-летний Ямаль и «Барса» заключат контракт до 2026 года

Теги Барселона Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Ламмин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт.

Как сообщает Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и «Барселона» близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Стороны уладят все детали в ближайшее время.

29 апреля Ямаль дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории Ла Лиги.

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12 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ HI MARS
Новый Фати или новый Кркич?
Новый Мунир)
+7
-3
+4
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Пепси пеналдувич
А что на превью Бальде делает?
+3
-2
+1
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HI MARS
Новый Фати или новый Кркич?
+3
-3
0
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белошип
Ну все,теперь помимо деревяшек в лице ПедриГавовАраух,фантики бчк будут пиарить и этого школяра)
+5
-5
0
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fellx
Даже если он реально талант, то профи контракт и рекорд возраста дебюта в Ла Лиге могут сломать психику этого, по сути, ребёнка. Хави играет в Футбольный Менеджер, просто хочет "открыть" талант. Дайте ему ещё и 10-й номер, и судьба "вторых Месси" Пуча, Кркича, Мунира и Фати обеспечена
+1
-1
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SCHOKKKK
Однозначно талантище. За него уже идёт битва между гигантами Европы, как шла за Жутжлу, Фати, Куэнку, Бальде и прочих ярких звёзд Лол Массии👏👏👏. А фамилия прям созвучна тому, что говорит аргентинский хасбик, глядя в зеркало 😂
+1
-1
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Heisenberg
Ответ Пепси пеналдувич
А что на превью Бальде делает?
Бан на 3 года.
0
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ SaH4r.
зовите санитаров
а что с тобой?
+1
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SCHOKKKK
Ответ белошип
Ну все,теперь помимо деревяшек в лице ПедриГавовАраух,фантики бчк будут пиарить и этого школяра)
А как же Жутжла?
0
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