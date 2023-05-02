15-летний Ямаль и «Барса» заключат контракт до 2026 года

Ламмин Ямаль подпишет первый профессиональный контракт.

Как сообщает Фабрицио Романо, 15-летний полузащитник и « » близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года. Стороны уладят все детали в ближайшее время.

29 апреля дебютировал за основную команду «Барсы» – в матче против «Бетиса» (4:0). Он стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории .

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд