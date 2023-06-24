«Лацио» может купить у «Днепра» лучшего бомбардира чемпионата Украины Довбика за 10-12 млн евро

Теги Лацио Торино Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу серия А Италия возможные трансферы Артем Довбик Днепр-1 Футбол

Игрок сборной Украины Артем Довбик может перейти в «Лацио».

Римский клуб заинтересован в подписании нападающего «Днепра-1», сообщает журналист Альфредо Педулла. Стороны контактируют, возможный трансфер оценивается в 10-12 миллионов евро без учета бонусов.

Отмечается, что интерес к форварду проявляли и другие клубы Серии А, в том числе «Торино». 

26-летний форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Украины, отличившись 24 голами и 5 результативными передачами в 29 матчах. Подробную статистику Довбика можно найти здесь

17 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ HI MARS
Зинченко например
который ни минуты в УПЛ не сыграл в своей карьере? Это тот Зинченко?
+13
-2
+11
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Mr.Alien
Ответ HI MARS
У сборной Украины что не игрок,то футболист топ-5 лиг.Воистину лучшая сборная Восточной Европы
Хорватия 🗿
+9
-2
+7
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Алексей Гусев
Ответ Three Days Grace
хз что за уровень сейчас у них чемпионате, но стата у него просто топовая
какой нафиг там уровень? полторы команды на чемпионат)
+8
-3
+5
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Three Days Grace
хз что за уровень сейчас у них чемпионате, но стата у него просто топовая
+1
0
+1
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Filipp Gorski
Если потянет уровень Сериала то будет круто 👍
Удачи
+1
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Алексей Гусев
Ответ Mr.Alien
Хорватия 🗿
как ни относись к странам и к людям вэтих странах, но Хорватия, Сербия, Чехия и Польша конечно нервно курят в сторонке, по сравнению с сильнейшей в восточной европе сборной Украины))) хех
+3
-2
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Спартак Уокер
Топовый футболист для чемпионата Украины но не факт что в Лацио заиграет
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Сектор Джаза
Лучше Жутглу, конечно.
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Георгий Михеев
Не, Лацио он не потянет. То что он там назабивал деревням не показатель.
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Алексей Гусев
Ответ HI MARS
У сборной Украины что не игрок,то футболист топ-5 лиг.Воистину лучшая сборная Восточной Европы
и кто на +- высоком уровне реально играет из них?
+4
-4
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Алексей Гусев
Ответ impaled
Давно Хорватия стала страной восточной Европы?
ну вообще то за всё время существования, если ты геграфию то знаешь)
+4
-4
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impaled
Ответ Алексей Гусев
ну вообще то за всё время существования, если ты геграфию то знаешь)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

Существует множество источников, согласно одному, Хорватия - в Южной Европе, согласно другому, Хорватия - в Центральной Европе. Некоторые источники относят Хорватию к своеобразной Юго-Восточной части Европы.
+3
-3
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The Best
Ответ Алексей Гусев
ага, привет Супряге
Так Супряга даже в УПЛ не показывал каких-то крутых результатов (как и Мудрик кстати)
0
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