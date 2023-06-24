«Лацио» может купить у «Днепра» лучшего бомбардира чемпионата Украины Довбика за 10-12 млн евро
Игрок сборной Украины Артем Довбик может перейти в «Лацио».
Римский клуб заинтересован в подписании нападающего «Днепра-1», сообщает журналист Альфредо Педулла. Стороны контактируют, возможный трансфер оценивается в 10-12 миллионов евро без учета бонусов.
Отмечается, что интерес к форварду проявляли и другие клубы Серии А, в том числе «Торино».
26-летний форвард стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Украины, отличившись 24 голами и 5 результативными передачами в 29 матчах. Подробную статистику Довбика можно найти здесь.
Удачи
Существует множество источников, согласно одному, Хорватия - в Южной Европе, согласно другому, Хорватия - в Центральной Европе. Некоторые источники относят Хорватию к своеобразной Юго-Восточной части Европы.