Вице-президент «Барсы»: «Долг в 1,35 млрд евро уменьшить не удалось, это правда. Частью денег пришлось закрывать доставшуюся нам дыру»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» признал, что сократить долг клуба за 2,5 года не удалось.

«Это правда, он остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму 1,35 млрд евро выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не удалось. Мы сможем это сделать, когда сможем задействовать дополнительные поступления.

Речь идет о 1 350 млн, но некоторые люди добавляют к этому числу деньги за Espai Barçа, хотя это не долг. Я видел заголовок о том, что долг «Барселона» – 2,8 млрд евро – это очень упрощенный взгляд на ситуацию.

Сократить сумму задолженности не удавалось потому, что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, делать платежи в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась.

Сезон-2023/24 мы хотим закрыть с плюсовыми показателями», – заявил Эдуар Ромеу.

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42 комментария

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RAMIK
Не понимаю зачем клуб сейчас вообще тратить деньги на трансферах. Я думаю болельщики поняли бы экономию клуба.
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Сергей Молодых
Да уж, бескорыстный Месси на пару с руководством выдоил Барсу досуха.
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Chornoblyk
Ответ RAMIK
Не понимаю зачем клуб сейчас вообще тратить деньги на трансферах. Я думаю болельщики поняли бы экономию клуба.
Потому что, если не тратить деньги на трансферы, то будут хуже результаты, а значит будет меньше призовых и меньше денег от спонсоров
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Roja
Уменьшить долг с рычагов не смогли, а теперь ещё и доходы будут меньше, так как придётся делиться с хозяевами прав
И минус доход со стадиона
Один грамотный специалист заменил другого
Может они и правда ничего не нашли лучшего, чем отмывать деньги через негрейру
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Пользователь заблокирован
Лапорта обещал, что выведет нашу Барсу из долговой ямы, значит так и будет:) Вперед прези, верим твоим словам до конца💪🏻:)
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иц а мэн
не удалось? интересно чем они эти года занимались? столько игроков с огромными зарплатами ушли и никакого выхлопа
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Николай Викторо
Классный работник. В открытую признаёт, что 2,5 года пинал и всё такое. Да, и ещё приумножал долги клуба в плане своей зарплаты. Чтоб я так жыл.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ иц а мэн
не удалось? интересно чем они эти года занимались? столько игроков с огромными зарплатами ушли и никакого выхлопа
600 млн заплатная ведомость. У остальных то клубов на уровне 300-400.С таким аппетитом невозможно долг уменьшить. А мы критикуем наши клубы что они много платят. Хотя суммы на много много меньше.
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Ya_Mama
Ответ RAMIK
Не понимаю зачем клуб сейчас вообще тратить деньги на трансферах. Я думаю болельщики поняли бы экономию клуба.
Как там у Арсенала, когда он скатывался а Кроэнке бабки зажимал, болельщики поняли?
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savik-A.M.
Ответ RAMIK
Не понимаю зачем клуб сейчас вообще тратить деньги на трансферах. Я думаю болельщики поняли бы экономию клуба.
В прошлом межсезонье все равно тратили
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хавбек+
эффект мэсси
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timerassl
Может к шейхам пора обратиться
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Vedved
Ответ иц а мэн
не удалось? интересно чем они эти года занимались? столько игроков с огромными зарплатами ушли и никакого выхлопа
Только многим остались должны даже после их ухода 🤷🏻‍♂️
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KendrickistheKing!
Ответ RAMIK
Не понимаю зачем клуб сейчас вообще тратить деньги на трансферах. Я думаю болельщики поняли бы экономию клуба.
Не понимаю такие комменты. Так клуб с новым руководством и так пытается экономить: экономят на трансферах, приобретя за 155 млн Левандовски, Кунде, Кессье, Рафинью, Кристенсена и Гюндогана; снижают зарплатный фонд. С помощью первой пятерки смогли взять Ла Лигу, прихватив солидный финансовый буст за первенство. А иначе, вы видели состав на конец сезона 20/21? Как изволите с ними что то выигрывать? Понимаю что ситуация сложная, но руководство точно пытается делать все разумное что в их силах.
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ЧИКО
И ОПЯТЬ ВРУТ!!! Еспай Барса не считает долгом, потому что там заложен наверное Камп Ноу… точно никто не знает.. потом они уйдут и кредиторы заберут всё. А в добавок к этому и имущество клуба продали Когда пишу, что ничего они не сделали, только увеличили долги, кое-кто начинает атаковать, что как я такое говорю, Лапорта всё делает, чтоб исправить ситуацию. Ничего он не смог сделать… Так перечислите пж что он сделал??? Ла лигу выиграл не он, а усилие Чави и бездарность испанских клубов в прошлом сезоне. Покупает игроков… интересно на какие шиши покупает? только увеличивает долг… например, взяли какого-то кого-то из Бразилии, который всего и сделал за сезон, что забил 5 мячей… и взяли только потому, что оплата делится на три года, т.е. опять долг…. Предлагает арабам купить долю Барсы и думает, что он только умный… кто ему даст денег без контрольного пакета??? и многое другое…. Самое опасное, что в один прекрасный день выявиться всё что эта группа жуликов делала… но может быть очень поздно и хуже чем при предыдущих жуликах…. Вот в чём беда!!! Всё что Лапорта делает, это то что толстеет и поднимает волну про игроков, про какие-то сделки, этим он заставляет всех думать, что он работает и решает вопросы… Он явно слил Месси и в первый раз и второй раз вместе с Тебасом, потому, что он дрожит перед его именем…. Посмотрим что дальше….
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Alex Raycon
Являясь, скорее, сочувствующим Реалу, чем болельщиком (с 2003 с майкой Роналдо ещё с 11 номером, на первом месте Интер (2005) и МЮ (2006), могу только пожелать Барселоне финансового здоровья. Всё-таки Барселона важна для Реала, как и Реал для Барселоны.
С уважением отношусь к Хави, но, всё-таки, считаю, что он не тренер уровня Барселоны.
Что касается нынешнего руководства каталонского клуба, то, помимо панигириков, вы действительно считаете, что Лапорта может вытянуть? Ответы в комменты, пожалуйста, если захотите ответить.
На мой взгляд, что Бартомеу, что Лапорта - суть единое, но с разными блёстками. Потому что Барселона сильнее не стала. Выигранный чемпионат может позволить думать, что улучшения есть, но, учитывая, как играл Реал, предположу, что просто забили.
Во всяком случае, улучшений в игре я не заметил, а игроки - весьма посредственные, как мне кажется. Гави и Педри талантливы, но не топ-тир игроки.
Могу быть не прав, рад буду взвешеным мнениям с аргументами.
Спасибо
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АРХАТ
Продать долю арабам (ну или американцам), больше никак не вылезти
Клуб стоит 5,5 млрд - 1,35 лярда это 25%, так что продать 25% клуба
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Andrey Andreev
Месси развалил клуб
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Федя Букин
Дыра по имени Леонид
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Олег910
Распродали свои активы, а долг все тот же. Ребята там походу скоро с молотка уйдут в руки саудитов.
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Ilya Petrov
Ответ Ya_Mama
Как там у Арсенала, когда он скатывался а Кроэнке бабки зажимал, болельщики поняли?
Согласен, не охота попасть в такую ловушку, Барселона должна всегда держать высокую планку и дело тут не только в деньгах. Нужно вкладываться в проблемные позиции, а не просто покупать дорогих игроков.
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Batt Monner
Мне кажется Барсе будет хреново в итоге от всех этих действий. И так футбол и денежные потоки перемещаются в АПЛ и даже Аравию, а Барса по уши в долгах и еще доходы не ей принадлежат. Вряд ли это через 5-10 лет хорошо закончится
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Pelerin
Как хотите называйте деньги за Espai Barca, но их тоже нужно будет возвращать + проценты, выше стоимости денег. Так что тело займа вполне можно добавлять в долги уже сейчас
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Не уверен!!
Ответ Chornoblyk
Потому что, если не тратить деньги на трансферы, то будут хуже результаты, а значит будет меньше призовых и меньше денег от спонсоров
Это ладно. Но зачем приглашать игроков и давать им большую зп, и через пару сезонов требовать их уменьшить свою зп ради того, чтобы клуб смог купить новых игроков и дать им такую же большую зп?
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Манковский
Ответ takehiko
Но ригоберка же говорил, что у Барсы нет долгов)
Этого сосьос обманули!
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