Вице-президент «Барсы»: «Долг в 1,35 млрд евро уменьшить не удалось, это правда. Частью денег пришлось закрывать доставшуюся нам дыру»
Вице-президент «Барселоны» признал, что сократить долг клуба за 2,5 года не удалось.
«Это правда, он остался на том же уровне, и уменьшить его не представлялось возможным. Что-то из этого долга на сумму 1,35 млрд евро выплатить удалось, но в целом изменить ситуацию пока не удалось. Мы сможем это сделать, когда сможем задействовать дополнительные поступления.
Речь идет о 1 350 млн, но некоторые люди добавляют к этому числу деньги за Espai Barçа, хотя это не долг. Я видел заголовок о том, что долг «Барселона» – 2,8 млрд евро – это очень упрощенный взгляд на ситуацию.
Сократить сумму задолженности не удавалось потому, что нам нужно было, например, тратить средства на футболистов, делать платежи в соответствии с условиями контрактов и так далее. Нам пришлось закрывать частью денег ту дыру, которая нам досталась.
Сезон-2023/24 мы хотим закрыть с плюсовыми показателями», – заявил Эдуар Ромеу.
И минус доход со стадиона
Один грамотный специалист заменил другого
Может они и правда ничего не нашли лучшего, чем отмывать деньги через негрейру
С уважением отношусь к Хави, но, всё-таки, считаю, что он не тренер уровня Барселоны.
Что касается нынешнего руководства каталонского клуба, то, помимо панигириков, вы действительно считаете, что Лапорта может вытянуть? Ответы в комменты, пожалуйста, если захотите ответить.
На мой взгляд, что Бартомеу, что Лапорта - суть единое, но с разными блёстками. Потому что Барселона сильнее не стала. Выигранный чемпионат может позволить думать, что улучшения есть, но, учитывая, как играл Реал, предположу, что просто забили.
Во всяком случае, улучшений в игре я не заметил, а игроки - весьма посредственные, как мне кажется. Гави и Педри талантливы, но не топ-тир игроки.
Могу быть не прав, рад буду взвешеным мнениям с аргументами.
Спасибо
Клуб стоит 5,5 млрд - 1,35 лярда это 25%, так что продать 25% клуба