Де Йонг, Гакпо, Вегорст, де Лигт, Депай – в заявке сборной Нидерландов на финал четырех Лиги наций

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Сборная Нидерландов объявила состав на матчи финала четырех Лиги наций.

16 июня команда Роналда Кумана сыграет с Хорватией. Победитель этой пары встретится с Италией или Испанией.

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Марк ФлеккенФрайбург»), Андрис НоппертХеренвен»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Маттейс Де Лигт (оба – «Бавария»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Дензел Думфрис («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона»), Мартен Де Рон, Тен Копмейнерс (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Тейани Рейндерс (АЗ), Йоэй Верман (ПСВ), Матс Виффер («Фейеноорд»), Джорджиньо Вейналдум («Рома»);

Нападающие: Стевен Бергвейн («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия»), Хави Симонс (ПСВ), Ваут Вегорст («Манчестер Юнайтед»).

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11 комментариев

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Сергей Орлов
Что там делают Блинд и Вегорст?)
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Theodor Herzl
Когда-то в академии Барселоны Симонса сравнивали с Давидсом по позиции и манере игры, а он вот вырос в хорошего нападающего/апз
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Кирилл Голивец
Глобально одно очень большое изменение с голландским футболом произошло за последние лет 10

Они слишком ушли в детали своих 4-3-3 в сочетании с требованиями современного футбола и на место одной из восьмерок стали использовать прессинг-машин, а не тонких и умных игроков

и перестали быть Голландией

раньше - Ван дер Варт, Снейдер

сейчас - Классен, Ван де Бек, Тил... Вейналдум где-то посередине между раньше и сейчас, но уйдет он и будет совсем безнадега... ЧМ Джини пропускал
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ульянов ленинставший уткинавсегда
Ответ Oleg Olegov
Где Промес и Влут?!
Соболев затмил собой и их, и всех моралистов.
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Oleg Olegov
Где Промес и Влут?!
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Заур Исмайылов
Вегорст опять пару шальных забъёт и будет причина снова взять его в аренду 😂
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Владимир Молявин
Удачи!!!
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Кирилл Голивец
Ответ Theodor Herzl
Когда-то в академии Барселоны Симонса сравнивали с Давидсом по позиции и манере игры, а он вот вырос в хорошего нападающего/апз
по прическе скорее)
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Tun
Ответ Oleg Olegov
Где Промес и Влут?!
в местах не столь отдаленных)
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