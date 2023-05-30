Де Йонг, Гакпо, Вегорст, де Лигт, Депай – в заявке сборной Нидерландов на финал четырех Лиги наций
Сборная Нидерландов объявила состав на матчи финала четырех Лиги наций.
16 июня команда Роналда Кумана сыграет с Хорватией. Победитель этой пары встретится с Италией или Испанией.
Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»);
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Маттейс Де Лигт (оба – «Бавария»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Дензел Думфрис («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона»), Мартен Де Рон, Тен Копмейнерс (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Тейани Рейндерс (АЗ), Йоэй Верман (ПСВ), Матс Виффер («Фейеноорд»), Джорджиньо Вейналдум («Рома»);
Нападающие: Стевен Бергвейн («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия»), Хави Симонс (ПСВ), Ваут Вегорст («Манчестер Юнайтед»).
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Они слишком ушли в детали своих 4-3-3 в сочетании с требованиями современного футбола и на место одной из восьмерок стали использовать прессинг-машин, а не тонких и умных игроков
и перестали быть Голландией
раньше - Ван дер Варт, Снейдер
сейчас - Классен, Ван де Бек, Тил... Вейналдум где-то посередине между раньше и сейчас, но уйдет он и будет совсем безнадега... ЧМ Джини пропускал