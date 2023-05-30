Де Йонг, Гакпо, Вегорст, де Лигт, Депай – в заявке сборной Нидерландов на финал четырех Лиги наций

Сборная Нидерландов объявила состав на матчи финала четырех Лиги наций.

16 июня команда Роналда Кумана сыграет с Хорватией. Победитель этой пары встретится с Италией или Испанией.

Вратари: («Фейеноорд»), (« »), (« »);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд, Маттейс Де Лигт (оба – «Бавария»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Дензел Думфрис («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки Де Йонг («Барселона»), Мартен Де Рон, Тен Копмейнерс (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Тейани Рейндерс (АЗ), Йоэй Верман (ПСВ), Матс Виффер («Фейеноорд»), Джорджиньо Вейналдум («Рома»);

Нападающие: Стевен Бергвейн («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия»), Хави Симонс (ПСВ), Ваут Вегорст («Манчестер Юнайтед»).

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