Бузова снялась с «легендарным футболистом, звездой Бразилии и «Ювентуса» Артуром в Кейптауне: «Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен. Связи имеются»

Ольга Бузова сделала фото с полузащитником «Ювентуса» Артуром.

«Если кто и знает о футболе все, то это я.

Принимайте в ваши ленты легендарного футболиста Артура Мело – звезду и « ».

Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен. Связи имеются», – написала поп-исполнительница, находящаяся сейчас, как сообщает «Телепрограмма», в Кейптауне.

Изображение: instagram.com/buzova86

Бразильский полузащитник провел прошлый сезон в аренде в «Ливерпуле», при этом он отыграл лишь 13 минут за основную команду – в матче против «Наполи» 7 сентября (1:4). В октябре игрок получил травму и выбыл до февраля.