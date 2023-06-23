Бузова снялась с «легендарным футболистом, звездой Бразилии и «Ювентуса» Артуром в Кейптауне: «Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен. Связи имеются»

Теги Ливерпуль Ювентус Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Артур Ольга Бузова музыка Футбол

Ольга Бузова сделала фото с полузащитником «Ювентуса» Артуром.

«Если кто и знает о футболе все, то это я.

Принимайте в ваши ленты легендарного футболиста Артура Мело – звезду Бразилии и «Ювентуса».

Готова взяться за российский футбол и поднять его с колен. Связи имеются», – написала поп-исполнительница, находящаяся сейчас, как сообщает «Телепрограмма», в Кейптауне.

Изображение: instagram.com/buzova86

Бразильский полузащитник провел прошлый сезон в аренде в «Ливерпуле», при этом он отыграл лишь 13 минут за основную команду – в матче против «Наполи» 7 сентября (1:4). В октябре игрок получил травму и выбыл до февраля.

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21 комментарий

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Красный чай
Артур подними ее с колен, одумайся пока не поздно
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damondiamond
это же Третьяков
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юра георгиевский
Опять что ли начала пить коньяк по утрам ... ?! Говорил же ей в студии ТВ, Губерниев: «Вы перестали пить коньяк по утрам или нет ...?! Нет, не перестали !»
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Егор Добрый
новость нужно было трактовать так: Хавбек Юве Артур снял Бузову в Кейптауне 😅😅😅
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Честный контроль
Ничего не понял. Разъясните пожалуйста, Бузова снялась кому, какие связи имеет ввиду и что она с колен собирается поднимать?
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Амин Чич
Все, нерукопожатный
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Dimario
А я всем напоминаю, что Олечка — болельщица спартака.
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TravenS
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Davidsss
Мело-половин
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Сергей Орлов
Артур, конечно, та ещё легенда и звезда)
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rigobersong
Легендарного футболиста:)🤣
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Black Phoenix
Вторая Зарема в лице Бузовой российскому футболу не нужна, спасибо. Мы отказываемся. Пускай Оля поднимает с колен действительно то, что у неё лучше всего получается.
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xoms
Её нужно срочно в студию к губерневу, получить 2 порцию своего некчемства
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TravenS
Я так понимаю, легендарный футболист — это Бендтнер на заднем фоне позади Артура 😅
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Газонокосильщик Хави
тупее ее песен, может быть только тупее ее сарказм, самомнение или шутки. все таки губашлеп тогда ее не дочморил
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Второй эксперт
Артур поможет Ольге
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Grime Font
Это же репер батишта из группы Бандерос. Его Артур зовут?
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ПравдоРуб
А легендарным он когда стал?)))) 🙈
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Islam Gasanov
Ответ ss_podonok
в топе по плюсам дебильный сексисткий бред. вот она, аудитория спортса, грязные мужланы
Ну давай ну заплачь
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