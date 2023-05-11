Ольга Бузова заявила, что открыта к предложениям из Winline Медиалиги.

«Обращаюсь к руководству и спонсорам МФЛ: никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году я играла с легендами футбола в Барселоне. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую!» – написала Ольга.

Бузова приезжала в Барселону в 2019 году в рамках проекта с компанией Beko, где проводила 2 дня как футболист «Барсы» на клубной базе каталонцев.