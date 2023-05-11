Ольга Бузова: «Я играла с легендами в Барселоне, никто лучше меня не знает медиафутбол. Руководство МФЛ, я открыта для диалога»

Теги Барселона Ла Лига Ольга Бузова Winline Медиалига Медиафутбол

Ольга Бузова заявила, что открыта к предложениям из Winline Медиалиги.

«Обращаюсь к руководству и спонсорам МФЛ: никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году я играла с легендами футбола в Барселоне. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую!» – написала Ольга.

Бузова приезжала в Барселону в 2019 году в рамках проекта с компанией Beko, где проводила 2 дня как футболист «Барсы» на клубной базе каталонцев.

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41 комментарий

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svft
так, признавайтесь, кто вызвал Бузову, шаманы хреновы
+38
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Заяцволк
Легенды Барсы, игравшие с Бузовой: Где они сейчас ?
+28
-2
+26
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T622222
Руководство МИЛФ?🤣🔥
+21
-3
+18
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Sergeev55
Ответ svft
так, признавайтесь, кто вызвал Бузову, шаманы хреновы
походу бывший муж
+15
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+15
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Blaumerc
Ответ Заяцволк
Легенды Барсы, игравшие с Бузовой: Где они сейчас ?
об этом будет отдельная, развёрнутая статья на спортс
+8
-1
+7
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atomio
почему певица ртом бузова не оскорбляет никого и не дискредитирует, а Земфира - иностранный агент? когда мы свернули не в ту сторону?
+7
0
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maryat
Спортивные новости подъехали
+6
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T622222
Новая программа: Диалоги с Бузовой 🔥🤣
+4
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Spaten
Волочкова: тут нужен размах!
+4
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Ashan Sorokin
В РФС её на пост управленца
+4
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Sergeev55
"талантливый человек" талантлив во всём!!!
+4
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а ты смешной
Хоспаде , кто ее до интернета допустил
+4
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RealJericho
В каждой бочке затычка
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Moffo
МФЛ это московская федеральная лечебница?
+3
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Sergeev55
проводила 2 дня на клубной базе... Точно футболистка!!!
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Трупейро
В президенты ее!
+2
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krokodilych
"Мы пахали" ©

Даже не смешно...
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Sergeev55
Обратится ли бывший к ней???
😉😉😉
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T622222
Она коньячок из Швейцарии привезенный открыла!?
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Bogdan Fedyuk
Сильное заявление
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Газонокосильщик Хави
Ответ atomio
почему певица ртом бузова не оскорбляет никого и не дискредитирует, а Земфира - иностранный агент? когда мы свернули не в ту сторону?
она просто поет в чей нужно микрофон
+2
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Bashibuzuck
Гикнулась😳
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tiqui_taca
ты кто?
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wmfrxwf5rq
И вот опять…
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Игорь Климов
Зачем она здесь?!
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