Семак о Малкоме: «Будут устраивающие «Зенит» предложения по любому игроку – не будем никого держать насильно. Пока их нет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Малком Футбол

Сергей Семак ожидает, что Малком вернется в «Зенит» этим летом.

– Сергей Богданович, первая тренировка после паузы. Какой план подготовки команды к сезону? Времени немного: совсем скоро начнется предсезонный турнир, а затем и матч за Суперкубок.

– Да, пауза для многих получилась совсем небольшой, с последнего матча прошлого сезона прошло чуть меньше трех недель, поэтому я думаю, что ребята должны подойти к сборам в хорошей форме.

В ближайшие дни мы протестируем игроков, посмотрим, кто в каком состоянии находится, и будем работать в привычном режиме, в режиме сборов, и готовиться к турниру, который нас ждет. Там мы сыграем три матча, после чего будем готовиться к первой официальной игре сезона – к матчу за Суперкубок.

– В чем главная особенность сборов в Петербурге?

– Думаю, что они практически ничем не отличаются – сборы есть сборы. Нагрузки точно такие же. Единственный нюанс в том, что дома нечасто получается найти спарринг-партнеров, но в этом году у нас есть отличная возможность провести контрольные матчи в рамках турнира. Нас ждут достаточно интересные и очень хорошие команды, поэтому нет смысла куда-то уезжать, все условия, которые нам нужны, есть в Петербурге. 

– Когда ожидается прибытие футболистов, которых пока нет в составе?

– Поскольку мы поделили время для отдыха между игроками, постарались пойти навстречу тем, кто уехал в отпуск позже, тем, кто принял участие в матчах за свои сборные, они присоединятся чуть позже. Часть игроков прибудет 28 июня, другая небольшая группа присоединится 1 июля.

– Возвращается ли Малком на данный момент?

– Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу. Если будут конкретные предложения по любому игроку и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно.

– Вопрос по вратарям: в вашем распоряжении сейчас четыре голкипера. Столько же и останется? Или же произойдет какой-то отсев?

– Посмотрим. Сейчас их четверо, а конкретные решения мы будем принимать ближе к официальным матчам. Сколько вратарей останется, три или четыре, мы решим по ходу нашего тренировочного сбора, – сказал главный тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Eddenonkas
Богданыч как всегда говорит дело. Молодец!
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Дмитрий Калибабчук
- сказал ...

продолжение читать в источнике)
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Остап Бендер Сгибальщик
все прозрачно и по-спортивному.
а про "бабки и если все бразилы сбегут то пердив"...возможно(хотя и оттуда вернулись)
НО...про лавэ..ты,парень лично будешь пахать без выходных с риском получить травму за 15 тыщ рублей??будешь???
задай себе этот вопрос и признайся,что ты лучше будешь пердеть в диван и получать пособие))
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Злодей Спб
"Не будут удерживать" - это совершенно не значит, что сейчас начнётся "тотальная распродажа и ликвидация склада" бразильцев ^_^

Просто если будет предложена нормальная цена клубу и хорошие условия футболисту, ФК Зенит не будет улучшать условия текущего контракта перебивая предложение покупателя, а футболист пускай смотрит сам - уходить или оставаться.
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Dan Kennedy
Трансфер Малкома только шейхи саудовские потянут. Остальным проще кого-то другого взять.
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Назаров Дмитрий
Ответ Burel
вряд ли Малкольму в Европе предложат 8 миллионов, как в газпроме
80 же ?
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