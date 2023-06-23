Семак о Малкоме: «Будут устраивающие «Зенит» предложения по любому игроку – не будем никого держать насильно. Пока их нет»

Сергей Семак ожидает, что Малком вернется в «Зенит» этим летом.

– Сергей Богданович, первая тренировка после паузы. Какой план подготовки команды к сезону? Времени немного: совсем скоро начнется предсезонный турнир, а затем и матч за .

– Да, пауза для многих получилась совсем небольшой, с последнего матча прошлого сезона прошло чуть меньше трех недель, поэтому я думаю, что ребята должны подойти к сборам в хорошей форме.

В ближайшие дни мы протестируем игроков, посмотрим, кто в каком состоянии находится, и будем работать в привычном режиме, в режиме сборов, и готовиться к турниру, который нас ждет. Там мы сыграем три матча, после чего будем готовиться к первой официальной игре сезона – к матчу за Суперкубок.

– В чем главная особенность сборов в Петербурге?

– Думаю, что они практически ничем не отличаются – сборы есть сборы. Нагрузки точно такие же. Единственный нюанс в том, что дома нечасто получается найти спарринг-партнеров, но в этом году у нас есть отличная возможность провести контрольные матчи в рамках турнира. Нас ждут достаточно интересные и очень хорошие команды, поэтому нет смысла куда-то уезжать, все условия, которые нам нужны, есть в Петербурге.

– Когда ожидается прибытие футболистов, которых пока нет в составе?

– Поскольку мы поделили время для отдыха между игроками, постарались пойти навстречу тем, кто уехал в отпуск позже, тем, кто принял участие в матчах за свои сборные, они присоединятся чуть позже. Часть игроков прибудет 28 июня, другая небольшая группа присоединится 1 июля.

– Возвращается ли на данный момент?

– Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу. Если будут конкретные предложения по любому игроку и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно.

– Вопрос по вратарям: в вашем распоряжении сейчас четыре голкипера. Столько же и останется? Или же произойдет какой-то отсев?

– Посмотрим. Сейчас их четверо, а конкретные решения мы будем принимать ближе к официальным матчам. Сколько вратарей останется, три или четыре, мы решим по ходу нашего тренировочного сбора, – сказал главный тренер «Зенита».