Жоан Лапорта: «Переход в «Барсу» – по-прежнему приоритет для игроков мирового класса»

Президент «Барселоны» намекнул на скорый трансфер Илкая Гюндогана.

Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».

На вопрос о том, подписал ли футболист контракт, поднял большой палец вверх. Кроме того, глава «блауграны» высказался о трансферах на презентация проекта Barça Vision.

«Реакция рынка хороша, адекватна. Должен сказать, что для игроков мирового класса переход в «Барсу» по-прежнему является приоритетом», – сказал Лапорта.