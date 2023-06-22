Жоан Лапорта: «Переход в «Барсу» – по-прежнему приоритет для игроков мирового класса»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Илкай Гюндоган Футбол

Президент «Барселоны» намекнул на скорый трансфер Илкая Гюндогана.

Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».

На вопрос о том, подписал ли футболист контракт, Жоан Лапорта поднял большой палец вверх. Кроме того, глава «блауграны» высказался о трансферах на презентация проекта Barça Vision.

«Реакция рынка хороша, адекватна. Должен сказать, что для игроков мирового класса переход в «Барсу» по-прежнему является приоритетом», – сказал Лапорта.

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88 комментариев

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ДиспетчерАВС3
по примеру Гюндогана теперь все звёзды мирового уровня будут прописывать себе лазейку в контракте, чтобы свалить, этакий план Б
+34
-5
+29
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Bazilic
Ну это факт
Роке отказал английским клубам и готов ждать хоть до зимы
Рафинья, Кунде, Левандовский и Дембеле прошлым летом показали Челси их место и готовы были идти на уступки
+39
-20
+19
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SaH4r.
Ответ DolJun
ахахахаххахахахахахахах ахаххахахахахах ахахахаххахахахахахахахх
куда уж Барсе до лондонского аутсайдера)
+36
-19
+17
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AsGardiel
Холлан: кушать не могу, отпустите в Барсу!
Мбаппе: куда вперёд батьки?! Сначала я!
Иниго Мартинес: детишки! свинтили в страхе! дедушке уступать надо!
+17
-6
+11
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SaH4r.
Ответ Mamontilo
кто вас обидел?
игроки Барсы, ежегодно унижая мчк
+8
-4
+4
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Mamontilo
Ответ Луизао фром мексика
Переход в барсу-по-прежнему главный позор в истории
кто вас обидел?
+7
-3
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Кашшай Чакырович
Ответ Youzhny23
который хотя бы лигу чемпионов выигрывал)
У Барсы 4 лиги чемпионов в 21 веке у всей АПЛ вместе взятой 6 )))
+6
-3
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жига
Ответ Иван Баланар
У них хотя бы деньги есть, а у бчк только гонор и рычаги.
И что дали им эти деньги?
+6
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Oleg_MC
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Главное потом не забыть срезать себе зарплату на 30% ради маечки и каталунских полей
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Кашшай Чакырович
Ответ Иван Баланар
У них хотя бы деньги есть, а у бчк только гонор и рычаги.
С деньгами и унылым футболом занимаь 12 место это стыд ))))
+6
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Ya_Mama
Ответ Иван Баланар
до 2017 года бчк реально рассматривали, как один из ТОП клубов, в котором было престижно играть. Но после всех скандалов, исторических позорных вылетов из ЛЧ 2:8, 4:0, 3:0, 3:0 и дальнейшем провалом аж до вылета из ЛЕ, никто уже не рассматривает этот цирк, как приоритет. Это факт. А с учетом однозначного позора с подкупом судейского корпуса, платежам маркетинговым агенствам, которые пытались очернить в СМИ Месси, и того, с каким позором они выпроводили лучшего в своей истории игрока, подавно никто не рассматривает этот клуб, как ТОПовый. Ну и дураков мало, все видят позорище с долгами и рычагами. Надо признать, что Бартомео умело развалил клуб.
Тогда что ты и тебе подобные делают буквально под каждой новостью про Барсу?))
+6
-3
+3
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Artem Ka
Ответ Иван Баланар
У них хотя бы деньги есть, а у бчк только гонор и рычаги.
У Барсы даже без денег 2 титула в этом сезоне. У Челси с деньгами Мудрик и Фофана))
+5
-3
+2
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Иван Баланар
до 2017 года бчк реально рассматривали, как один из ТОП клубов, в котором было престижно играть.
Но после всех скандалов, исторических позорных вылетов из ЛЧ 2:8, 4:0, 3:0, 3:0 и дальнейшем провалом аж до вылета из ЛЕ, никто уже не рассматривает этот цирк, как приоритет. Это факт. А с учетом однозначного позора с подкупом судейского корпуса, платежам маркетинговым агенствам, которые пытались очернить в СМИ Месси, и того, с каким позором они выпроводили лучшего в своей истории игрока, подавно никто не рассматривает этот клуб, как ТОПовый.
Ну и дураков мало, все видят позорище с долгами и рычагами. Надо признать, что Бартомео умело развалил клуб.
+18
-16
+2
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BurBon
Ответ ДиспетчерАВС3
по примеру Гюндогана теперь все звёзды мирового уровня будут прописывать себе лазейку в контракте, чтобы свалить, этакий план Б
В чем лазейка то? у чела были предложения, он выбрал Барсу, его никто не заставлял, это его выбор. Это не лазейка, любой игрок это может прописать, в любом клубе.
+3
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ alexandresong
Комментарий удален пользователем
Ригоберка?
+4
-2
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Иван Баланар
Ответ SaH4r.
Левандовски в топ 10 бомбардиров Европы и номер один в Испании, какой еще сбитый лётчик? Рафинья, за которым охотились почти все английские топы, Кунде, один из лучших защитников Ла Лиги, Кесье неплох, а Кристенсен в паре с Араухо лучшая связка ЦЗ в Европе. Наброс не получился, придумывай новый.
"Кристенсен в паре с Араухо лучшая связка ЦЗ в Европе"

Поржал)) Ловите наркомана!
+1
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kaviknat
Поставлена точка в вечном споре - Месси не игрок мирового класса. Как и многие другие. Это не я сказал - это Лапорта.
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Black Phoenix
Ну, молитесь, чтоб Хави хотя бы с третьей попытки удовлетворительные результаты в еврокубках показал, а то совсем несолидно будет - БЧК рискует во второй Милан превратиться скоро.
До этого далеко
В Ла Масии всё ещё есть алмазы
+1
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gPk
Ответ Барсик Юрана
Бернарду Силва не согласен, ему верблюдов подавай
Бернарду Силва наверняка бы согласился в Барселону, но денег на него очевидно нет
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зак
это как можно себя не уважать чтобы переходить и сектантить за этот позорный клуб
+5
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НРИ
Самый большой плюс перехода барсы для игроков это жизнь в Барселоне а не игра в футбольном клубе
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zzzeeerrrooo
Ответ Black Phoenix
Ну вот тогда и не звезди про привлекательность Барсы, если от неё отказалась лучшая легенда клуба даже из-за внутренних проблем и распрей с участием Лапорты. А насчёт Ла Лиги - шансы у вас будут, если Лапорта не подпишет всякий шлак на замену возможным трансферам на выход.
Все норм у Барсы
Анчи остался в Реале , а значит проблем с защитой титула не должно быть
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MajestySport
просто всем надоела ЛЧ, хотят в Лиге Европы погудеть
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Олег Грачёв
Эх, жаль. Конечно, дело его и не нам советовать Гюндогану — болельщикам сложно поставить себя на место футболистов. Но есть такое ощущение, что остаётся он в Сити ещё на пару лет, мог стать легендарной фигурой хотя бы для английского футбола(особенно, если бы ещё раз выиграл ЛЧ). А в Барселоне будет максимум Ла Лига и неизвестно, заиграет ли там
+1
0
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Jazzzz
«Но желательно, бесплатно», - добавил Лапорта
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