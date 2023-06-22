Жоан Лапорта: «Переход в «Барсу» – по-прежнему приоритет для игроков мирового класса»
Президент «Барселоны» намекнул на скорый трансфер Илкая Гюндогана.
Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».
На вопрос о том, подписал ли футболист контракт, Жоан Лапорта поднял большой палец вверх. Кроме того, глава «блауграны» высказался о трансферах на презентация проекта Barça Vision.
«Реакция рынка хороша, адекватна. Должен сказать, что для игроков мирового класса переход в «Барсу» по-прежнему является приоритетом», – сказал Лапорта.
Роке отказал английским клубам и готов ждать хоть до зимы
Рафинья, Кунде, Левандовский и Дембеле прошлым летом показали Челси их место и готовы были идти на уступки
Мбаппе: куда вперёд батьки?! Сначала я!
Иниго Мартинес: детишки! свинтили в страхе! дедушке уступать надо!
Но после всех скандалов, исторических позорных вылетов из ЛЧ 2:8, 4:0, 3:0, 3:0 и дальнейшем провалом аж до вылета из ЛЕ, никто уже не рассматривает этот цирк, как приоритет. Это факт. А с учетом однозначного позора с подкупом судейского корпуса, платежам маркетинговым агенствам, которые пытались очернить в СМИ Месси, и того, с каким позором они выпроводили лучшего в своей истории игрока, подавно никто не рассматривает этот клуб, как ТОПовый.
Ну и дураков мало, все видят позорище с долгами и рычагами. Надо признать, что Бартомео умело развалил клуб.
Поржал)) Ловите наркомана!
В Ла Масии всё ещё есть алмазы
Анчи остался в Реале , а значит проблем с защитой титула не должно быть