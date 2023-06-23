Флорентино Перес: «Никогда не сдаваться – часть ДНК «Реала». Поэтому мы клуб с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе»

Флорентино Перес высказался о ДНК «Реал Мадрид».

Об этом президент мадридского клуба заявил в ходе выступления на выпускном студентов университета Real Madrid Universidad Europea University School.

«Эта эмблема теперь является частью вашей жизни. В ней вы увидите отражение своих эмоций и чувств.

Вы навсегда заберете с собой нашу культуру усердного труда, стремление к совершенствованию, командный дух, целеустремленность, самоотверженность, товарищеские отношения, смирение, уважение и солидарность.

В « » мы всегда верили, что невозможного не бывает, что с настойчивостью и самопожертвованием мы можем достичь всего, что запланировали.

Никогда не сдаваться – часть нашей ДНК. Поэтому мы стали клубом с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе», – сказал президент «Реала» .