Флорентино Перес: «Никогда не сдаваться – часть ДНК «Реала». Поэтому мы клуб с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе»
Флорентино Перес высказался о ДНК «Реал Мадрид».
Об этом президент мадридского клуба заявил в ходе выступления на выпускном студентов университета Real Madrid Universidad Europea University School.
«Эта эмблема теперь является частью вашей жизни. В ней вы увидите отражение своих эмоций и чувств.
Вы навсегда заберете с собой нашу культуру усердного труда, стремление к совершенствованию, командный дух, целеустремленность, самоотверженность, товарищеские отношения, смирение, уважение и солидарность.
В «Реале» мы всегда верили, что невозможного не бывает, что с настойчивостью и самопожертвованием мы можем достичь всего, что запланировали.
Никогда не сдаваться – часть нашей ДНК. Поэтому мы стали клубом с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.
Потом, правда, решили перестать позорить Испанию с ЛЧ, а бороться с айтрахтами с ЛЕ
Не то что Реал с титулами.....
Даже без этих 5 Реал впереди всех
Hala Madrid! 🤍🤍🤍
Эти регулярные успехи Реала тебя психологически сломали
Единственное утешение для тебя этот требл ,то есть выиграть 3 кубков в одном году и потом унизиться в ЛЧ больше 10 лет и не помнит что такое полуфинал лч
Это важнее чем регулярно играть в поздних стадиях плей-оффа и выиграть каждые 2-3 лет