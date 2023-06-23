Флорентино Перес: «Никогда не сдаваться – часть ДНК «Реала». Поэтому мы клуб с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес высказался о ДНК «Реал Мадрид».

Об этом президент мадридского клуба заявил в ходе выступления на выпускном студентов университета Real Madrid Universidad Europea University School.

«Эта эмблема теперь является частью вашей жизни. В ней вы увидите отражение своих эмоций и чувств.

Вы навсегда заберете с собой нашу культуру усердного труда, стремление к совершенствованию, командный дух, целеустремленность, самоотверженность, товарищеские отношения, смирение, уважение и солидарность.

В «Реале» мы всегда верили, что невозможного не бывает, что с настойчивостью и самопожертвованием мы можем достичь всего, что запланировали.

Никогда не сдаваться – часть нашей ДНК. Поэтому мы стали клубом с 25 европейскими титулами: 14 в футболе и 11 – в баскетболе», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

54 комментария

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Talgat Ergeshov
слова,доказаные фактами и победами☑️🐊
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fellx
Ответ Кулёс
это днк обычно на поле бегает) со свистком и карточками в кармане)
А за ним бегают Баллак и Дрогба? Хех
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Том Мунтян
Ответ Геннадий Чеботарев
перец только лч считает))))
ну не кубок же Бампера считать такому солидному человеку)
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Eddenonkas
Ответ заблокированному пользователю
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Вот у Риго и раздвоение личности началось....
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corazón blanco
Ну то, что Мадрид никогда не сдается отлично иллюстрирует прошлогодняя Лига Чемпионов. Сюжет был, как в кино.
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Uf1k
Ответ заблокированному пользователю
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я чёт в голос прямо с этого
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Пользователь заблокирован
Реал молодцы, заделали себе кубков и наследие на десятки лет вперед, но пусть не расслабляются, наша Барса со следующего сезона начинает гонку в ЛЧ:) Уверен, что в этом году выйдем из группы:)
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Геннадий Чеботарев
перец только лч считает))))
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Пользователь заблокирован
Ответ llolishe
Как он может такое говорить после позора на Этихаде
Да ладно тебе, один раз каждый топ клуб проигрывал разгромно на высоких стадиях ЛЧ:) Только наша Барса как-то умудрилась превратить это в тенденцию:)
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FINT\REDONDO
Ответ llolishe
В полуфинале ЛЧ проиграть клубу который ноль ЛЧ это кринж и позор
Ты тоже самое писал после 0:3 от Ромы?
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FINT\REDONDO
Ответ ksn 1979
8 - 2 это конечно позор, в одном матче такое может случиться, в двухматчевых противостояниях такой счёт практически не возможен. 4 - 0 так же позор и т. д. Реал и Барса отлетали разгром но, по крупному, по нескольку раз, так что уж точно не болелам этих клубов глумиться друг над другом.
Бчк это взял за правило разгромно вылетать из ЛЧ, 0:3 с Ромой, 0:4 с Ливерпулем, 1:4 с ПСЖ, 2:8 с Баварией.
Потом, правда, решили перестать позорить Испанию с ЛЧ, а бороться с айтрахтами с ЛЕ
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Том Мунтян
Ответ ksn 1979
8 - 2 это конечно позор, в одном матче такое может случиться, в двухматчевых противостояниях такой счёт практически не возможен. 4 - 0 так же позор и т. д. Реал и Барса отлетали разгром но, по крупному, по нескольку раз, так что уж точно не болелам этих клубов глумиться друг над другом.
нет, 2:8 - это не из разряда "в одном матче такое может случиться" - это величайшее унижение и позор в истории клубного европейского футбола. Факт.
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Вова Пупкин
Я не ярый болельщик Реала, но не пойму эти разговоры про "денежный мешок". Хорошо, у МС или ПСЖ денег меньше чем у Реала? Так чего МС ТОЛЬКО СЕЙЧАС выиграл ЛЧ, а ПСЖ со своим баблом так и не может этого сделать? Просто может Реал сильнее всех в Европе, поэтому у него столько титулов К/ЛЧ? Лучших игроков скупают все богатые клубы. Почему Реал в этом вопросе всегда стоит особняком для тех, кому Реал не нравится? Месси, например, так и не стал играть в Реале. И он не единственный...
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Sul Abd
Ответ Алекс 777
странно что Реал эту ДНК не передает своим воспитанникам, а лишь только легионарам купленным за бешенные бабосы.
Жаль конечно что у барсы за 123 года было одно нормальное поколение.....
Не то что Реал с титулами.....
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corazón blanco
Ответ llolishe
Кринж вылетать из ЛЧ от Ситевика ,который молодежке Монако в ЛЧ проигрывал и ТтХ пхахахахаах
Гениально, сравнивать этот монструозный Сити и Сити 5-летней давности.
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Том Мунтян
Ответ FINT\REDONDO
Если 0:4 - это позор, тогда что такое 2:8?)
самое дикое унижение и позор в истории клубного европейского футбола. Это на самом деле так.
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Те кубки времен динозавров конечно смешно вспоминать добытые под влиянием франко)
Ладно не считаем эти 5 (хотя все знают что это бред какой-то,бабселона вон считают всякие кубки дуарте, ярмарки, кубок унитаза и всякую мусор)
Даже без этих 5 Реал впереди всех
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Том Мунтян
Величайший клуб в истории спорта!
Hala Madrid! 🤍🤍🤍
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FINT\REDONDO
Ответ llolishe
Как он может такое говорить после позора на Этихаде
Если 0:4 - это позор, тогда что такое 2:8?)
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Иван Баланар
Ответ Константин Юрьевич
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Костя ака "дырявый".
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Kaka_GOAT
Ответ Burel
как-то смешно слышать от зеро-требльного мешка без стиля
Как мне тебя жаль...
Эти регулярные успехи Реала тебя психологически сломали
Единственное утешение для тебя этот требл ,то есть выиграть 3 кубков в одном году и потом унизиться в ЛЧ больше 10 лет и не помнит что такое полуфинал лч
Это важнее чем регулярно играть в поздних стадиях плей-оффа и выиграть каждые 2-3 лет
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AnMe
Ответ заблокированному пользователю
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Ахаххахахах
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Геннадий Чеботарев
Ответ Kaka_GOAT
Ладно не считаем эти 5 (хотя все знают что это бред какой-то,бабселона вон считают всякие кубки дуарте, ярмарки, кубок унитаза и всякую мусор) Даже без этих 5 Реал впереди всех
а почему их не считать? тот Реал был самым сильным в Европе и это однозначно.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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до Реала даже милану далеко не то что какому шейх сити
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slow focus
а хоккейные он посчитал?
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