«Барселона» сказала Умтити найти команду до конца июня. Защитник интересен «Лиону», клубам из Италии и Саудовской Аравии
«Барселона» хочет в кратчайшие сроки отправить Самюэля Умтити в другой клуб.
Как утверждает Diario Sport, «блауграна» призвала агентов француза заняться поиском новой команды, намереваясь до конца месяца уменьшить расходы на зарплаты.
В «Барселоне» знают, что 29-летний футболист вел переговоры с «Лионом» и неназванной итальянской командой, однако появление варианта с Саудовской Аравией может замедлить трансферный процесс.
Руководство чемпионов Испании хочет избавиться от его контракта, рассчитанного до 2026 года, но при этом получить какую-то выручку. В остальном ограничений нет.
Арендованный «Лечче» игрок провел 25 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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По итогу, от Умтити очень сложно избавиться, а Ферран не заиграл на высоком уровне…
Такие деньги получать, ничего не делая.
- Ну мааам...