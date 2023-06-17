«Барселона» сказала Умтити найти команду до конца июня. Защитник интересен «Лиону», клубам из Италии и Саудовской Аравии

Теги Лион Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Самюэль Умтити Футбол

«Барселона» хочет в кратчайшие сроки отправить Самюэля Умтити в другой клуб.

Как утверждает Diario Sport, «блауграна» призвала агентов француза заняться поиском новой команды, намереваясь до конца месяца уменьшить расходы на зарплаты.

В «Барселоне» знают, что 29-летний футболист вел переговоры с «Лионом» и неназванной итальянской командой, однако появление варианта с Саудовской Аравией может замедлить трансферный процесс.

Руководство чемпионов Испании хочет избавиться от его контракта, рассчитанного до 2026 года, но при этом получить какую-то выручку. В остальном ограничений нет.

Арендованный «Лечче» игрок провел 25 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Кирилл
Ответ sacha2
...ого, контракт ещё 3 года? И как его умудрились продлить?
А вот тут уже Лапорта дал сильнейшего маху, потому что он продлил с Умтити контракт на меньшую сумму чтобы вписаться в ФФП для подписания Феррана…

По итогу, от Умтити очень сложно избавиться, а Ферран не заиграл на высоком уровне…
+16
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+16
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nobrainnopain
Найди себе команду и чтобы выплатили компенсацию…. А если нет, то что они сделают ? Будут платить до 26го ?🤔🤣🤣🤣
+9
-1
+8
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Peter Parker
Ответ bel01
Он не захочет. Такие деньги получать, ничего не делая.
в смысле ничего не делая, а в Лечче кто ездил? А там между прочим 11 км от побережья Адриатического моря и в 23 от Ионического моря. Ветер с моря дует, можно и простыть ненароком. Даже стадион в честь улицы, которая ведет к морю.
+7
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+7
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sacha2
...ого, контракт ещё 3 года? И как его умудрились продлить?
+5
0
+5
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Умтити не сдавайся!
+3
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+2
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bel01
Он не захочет.
Такие деньги получать, ничего не делая.
+2
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Bashibuzuck
Ответ HI MARS
Если не найдёт,то что?)
Продадут на плантации😁
+3
-2
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HI MARS
Если не найдёт,то что?)
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Almaz KENZHEBEKOV
больше чем клуб
+3
-3
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MstAndreev
Умтити: "Нормально же сижу, че вы?"
+1
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Surviving
Срочно 6 млн нужно)
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Антон
- Сынок, найди работу
- Ну мааам...
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Мужанов Дмитрий Александрович
И какую компенсацию хочет Барселона интересно за него? По стоимости мяса(живым весом))
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