«Барселона» сказала Умтити найти команду до конца июня. Защитник интересен «Лиону», клубам из Италии и Саудовской Аравии

«Барселона» хочет в кратчайшие сроки отправить Самюэля Умтити в другой клуб.

Как утверждает Diario Sport, «блауграна» призвала агентов француза заняться поиском новой команды, намереваясь до конца месяца уменьшить расходы на зарплаты.

В «Барселоне» знают, что 29-летний футболист вел переговоры с « » и неназванной итальянской командой, однако появление варианта с Саудовской Аравией может замедлить трансферный процесс.

Руководство чемпионов хочет избавиться от его контракта, рассчитанного до 2026 года, но при этом получить какую-то выручку. В остальном ограничений нет.

Арендованный «Лечче» игрок провел 25 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной