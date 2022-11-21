Умтити не хочет возвращаться в «Барселону» после аренды в «Лечче» и перешел бы в Лигу 1 в идеале

Защитник Самюэль Умтити, арендованный , не хочет возвращаться в «Барселону».

По данным Diario Sport, француз хорошо себя чувствует и постепенно обретает уверенность в итальянской команде. Он рассчитывает, что выступления в Серии А помогут ему найти новый клуб.

Снова ехать в «блауграну» у него желания нет, оптимальным вариантом считается клуб из Лиги 1, который смог бы обеспечить ему стабильную игровую практику. Но и остаться в Италии Умтити тоже не прочь.

Самюэль благодарен «Лечче» за то, что в команде не побоялись сделать на него ставку в тяжелый для него период.

В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в Серии А и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.