Ситуация с правами человека должна быть ключевым фактором при выборе страны-хозяйки ЧМ-2030 – так считают 53% участников опроса Amnesty International

Права человека должны учитываться при выборе стран- хозяек ЧМ, показал опрос болельщиков.

17 477 человек из 15 стран приняли участие в опросе YouGov, проведенном по заказу правозащитной организации Amnesty International. В опросе предлагалось выбрать, какие факторы нужно считать ключевыми при выборе места проведения ЧМ-2030 и ругих крупных спортивных мероприятий.

Чаще всего выбирали вариант «безопасность и защищенность» – 57 процентов. 53% проголосовали за вариант «ситуация с правами человека». Этот вариант набрал больше всего голосов в 7 странах, в частности, в Швейцарии (68%) и Великобритании (60%).

ФИФА ориентировалась на критерий ситуации с правами человека при выборе страны-хозяйки ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что на проведение или ЧМ-2034 претендует Саудовская Аравия, желающая подать совместную заявку с Грецией и Египтом.

Рабочих-мигрантов на ЧМ в Катаре заставляли платить за трудоустройство и часами работать стоя. Им не выплатили обещанные компенсации за нарушение прав