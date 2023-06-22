Ситуация с правами человека должна быть ключевым фактором при выборе страны-хозяйки ЧМ-2030 – так считают 53% участников опроса Amnesty International
Права человека должны учитываться при выборе стран- хозяек ЧМ, показал опрос болельщиков.
17 477 человек из 15 стран приняли участие в опросе YouGov, проведенном по заказу правозащитной организации Amnesty International. В опросе предлагалось выбрать, какие факторы нужно считать ключевыми при выборе места проведения ЧМ-2030 и ругих крупных спортивных мероприятий.
Чаще всего выбирали вариант «безопасность и защищенность» – 57 процентов. 53% проголосовали за вариант «ситуация с правами человека». Этот вариант набрал больше всего голосов в 7 странах, в частности, в Швейцарии (68%) и Великобритании (60%).
ФИФА ориентировалась на критерий ситуации с правами человека при выборе страны-хозяйки ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сообщается, что на проведение ЧМ-2030 или ЧМ-2034 претендует Саудовская Аравия, желающая подать совместную заявку с Грецией и Египтом.
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Факт только один - ко всему, что говорят эти проплаченные мурзилки не стоит прислушивать ни на секунду.
В Великобритании, поскольку они разделили вероломно Ирландию, и убили около миллиона ирландцев.
оттяпали у Аргентины Мальвины.
Также нельзя во Франции, поскольку у них в музеях черепа лидеров альжирского сопротивления, и они стреляют в мирных желтых жилетов, а они есть люди и их права не соблюдаются.
Нигде нельзя.