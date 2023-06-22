Ситуация с правами человека должна быть ключевым фактором при выборе страны-хозяйки ЧМ-2030 – так считают 53% участников опроса Amnesty International

Теги чемпионат мира ЧМ-2022 ЧМ-2030 дискриминация Футбол

Права человека должны учитываться при выборе стран- хозяек ЧМ, показал опрос болельщиков.

17 477 человек из 15 стран приняли участие в опросе YouGov, проведенном по заказу правозащитной организации Amnesty International. В опросе предлагалось выбрать, какие факторы нужно считать ключевыми при выборе места проведения ЧМ-2030 и ругих крупных спортивных мероприятий.

Чаще всего выбирали вариант «безопасность и защищенность» – 57 процентов. 53% проголосовали за вариант «ситуация с правами человека». Этот вариант набрал больше всего голосов в 7 странах, в частности, в Швейцарии (68%) и Великобритании (60%).

ФИФА ориентировалась на критерий ситуации с правами человека при выборе страны-хозяйки ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что на проведение ЧМ-2030 или ЧМ-2034 претендует Саудовская Аравия, желающая подать совместную заявку с Грецией и Египтом.

Рабочих-мигрантов на ЧМ в Катаре заставляли платить за трудоустройство и часами работать стоя. Им не выплатили обещанные компенсации за нарушение прав

18 комментариев

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kun.daniel
Ну это как спросить темнокожего активиста про расизм. Голосовали очевидно люди с крайне специфичным кругом интересов, который не репрезентативен для широких масс. Зачем это тут вообще публиковать?
+16
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Мишаня Кравцов
Муахахахаха. Amnesty intenational - это же точно такая же помойка, как гринпис, "независимые" фонды по развитию "демократии" и прочие прекрасные организации. В общем, за красивыми словами скрывается террористическая организация, готовая обслужить интересы того, кто ей заплатит. В данном случае, среди спонсоров прекрасной доброй организации amnesty intarnational - ГосДеп США, Европейская комиссия, Министерство Международного развития Великобритании, и это только общедоступная инфа с википедии. Если покопаться, уверен, много чего еще интересного обнаружится.

Факт только один - ко всему, что говорят эти проплаченные мурзилки не стоит прислушивать ни на секунду.
+4
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rdyabin@icloud.com
Поэтому проведите снова в Англии! У них же священное право назначать себя самыми цивилизованными!
+2
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Hong Kil
Будут чередовать США с Англией до конца времен?
+2
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atomio
Ответ А.Э.РАСИМ
Тогда нельзя проводить чемпионат мира в США, поскольку права индейцев, негров там веками топтали, а на стройках мостов умерли больше людей, чем в конфликте за Мальвины. В Великобритании, поскольку они разделили вероломно Ирландию, и убили около миллиона ирландцев. оттяпали у Аргентины Мальвины. Также нельзя во Франции, поскольку у них в музеях черепа лидеров альжирского сопротивления, и они стреляют в мирных желтых жилетов, а они есть люди и их права не соблюдаются. Нигде нельзя.
Ты прав, нигде нельзя, где вступала нога кроманьонца 40000 лет назад!
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А.Э.РАСИМ
Тогда нельзя проводить чемпионат мира в США, поскольку права индейцев, негров там веками топтали, а на стройках мостов умерли больше людей, чем в конфликте за Мальвины.
В Великобритании, поскольку они разделили вероломно Ирландию, и убили около миллиона ирландцев.
оттяпали у Аргентины Мальвины.
Также нельзя во Франции, поскольку у них в музеях черепа лидеров альжирского сопротивления, и они стреляют в мирных желтых жилетов, а они есть люди и их права не соблюдаются.
Нигде нельзя.
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Рука Ноги
Нашли у кого спросить - Amnesty International... Гнуснейшая и продажная конторка.
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Мик Нич
Дык что-то великие государства-светочи демократии и отцы свободы и равенства не горят желанием деньги в такие мероприятия вкладывать). Все какие-то жалкие отщепенцы Катары да Саудовские Аравии.
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BOBBYHULL
Тогда ЧМ 2030 будет в космосе.
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Карлик На Гормонах
Ситуация с продажей алкоголя должна быть ключевым фактором при выборе страны-хозяйки ЧМ-2030 – так считают 83% участников опроса sports
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Катерина Петрова
То есть ни одна страна под критерий не подойдёт. Куда тогда? Луна? Марс? На этой планете вроде как нигде о правах человека и не хотят думать.
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Карлик На Гормонах
Ответ А.Э.РАСИМ
Тогда нельзя проводить чемпионат мира в США, поскольку права индейцев, негров там веками топтали, а на стройках мостов умерли больше людей, чем в конфликте за Мальвины. В Великобритании, поскольку они разделили вероломно Ирландию, и убили около миллиона ирландцев. оттяпали у Аргентины Мальвины. Также нельзя во Франции, поскольку у них в музеях черепа лидеров альжирского сопротивления, и они стреляют в мирных желтых жилетов, а они есть люди и их права не соблюдаются. Нигде нельзя.
Решено, проводим в Казахстане 2030.
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Atsuktuvas
Ответ rdyabin@icloud.com
Поэтому проведите снова в Англии! У них же священное право назначать себя самыми цивилизованными!
А если вас не затруднит - напишите 5-10 самых цивилизованных стран на данный момент, на ваш взгляд.
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